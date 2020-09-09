В пользу этносов, женщин и ЛГБТ: американская киноакадемия изменила требования к номинантам на «Оскар» за лучший фильм

Руководство американской киноакадемии опубликовало обновлённые требования к лентам, выдвигаемым на «Оскар» в категории «Лучший фильм». Кинематографисты, которые захотят претендовать на эту премию, должны будут ещё на стадии планирования картины проверить её на соответствие стандартам, рассчитанным на повышение инклюзивности в индустрии. Таким образом академия надеется увеличить в кинопроизводстве число «лиц разной расовой и этнической принадлежности, женщин, представителей ЛГБТ и людей с ограниченными возможностями здоровья». Правила окончательно вступят в силу в 2024 году.

Американская академия кинематографических искусств и наук сообщила о постепенном введении новых требований «представленности и инклюзивности» для кинолент, которые претендуют на премию «Оскар» за лучший фильм. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте организации.

Введение дополнительных критериев стало частью инициативы Academy Aperture 2025. За пять лет академия намерена разработать новый комплекс мер, которые позволили бы более полно отразить вклад отдельных групп в развитие кинематографа.

Главная цель нововведений — «поощрение сбалансированной представленности на экране и за его пределами для более точного соответствия многообразию киноаудитории».

Новые требования разработаны под руководством членов правления академии Девона Франклина и Джима Янопулоса. Они опирались на наработки Британского института кинематографии и Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Особое внимание новые стандарты уделяют этническим и расовым меньшинствам. Также правление академии рассчитывает повысить инклюзивность кинематографа за счёт привлечения большего числа людей из «недостаточно представленных групп»: женщин, представителей ЛГБТ и людей с ограниченными когнитивными или физическими возможностями.

Кадр из фильма «Назови меня своим именем»

© Кадр из фильма «Назови меня своим именем» (2017)

Если кинематографисты намерены выдвигать создаваемый ими фильм на «Оскар», им ещё на стадии планирования придётся учесть ряд новых требований, которые объединены в четыре стандарта. Картина — соискатель премии должна соответствовать как минимум двум из них.

Согласно первому стандарту репрезентативности на экране, одну из главных (или значимых второстепенных) ролей должен играть представитель этнического меньшинства.

Если это невозможно, 30% ролей второго плана следует закрепить за лицами из двух «недостаточно представленных групп». Также стандарту соответствуют фильмы, где меньшинства оказываются в центре сюжета.

Второй стандарт репрезентативности, касающийся творческого руководства проектов, подразумевает, что женщины, представители ЛГБТ, лица с ограниченными возможностями здоровья или люди из разных этносов займут по крайней мере две ключевые позиции в производстве картины. К таким должностям относятся режиссёр, директор по кастингу, композитор, оператор, монтажёр, гримёр, костюмер, продюсер, сценарист, супервайзер спецэффектов и другие. Одну из этих позиций обязательно должен занимать представитель расового меньшинства.

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Также этот стандарт считается соблюдённым, если шесть значимых мест в съёмочной группе (помощник режиссёра, скрипт-супервайзер, осветитель и прочие) зарезервированы для представителей меньшинств или же если представители ЛГБТ-сообщества, люди различной расовой принадлежности и лица с ограниченными возможностями здоровья составляют не менее 30% команды.

Третий стандарт предполагает, что киностудии и компании-дистрибьюторы обязаны предоставлять людям из недостаточно представленных групп оплачиваемые стажировки или практики в разных сферах производства фактически на всех этапах создания фильма — от разработки и постпродакшена до маркетинговой коммуникации. Одновременно представителям меньшинств нужно предоставить возможности для профессиональной подготовки и трудоустройства.

Наконец, четвёртый стандарт закрепляет за недостаточно представленными группами по несколько руководящих позиций в штатных подразделениях, отвечающих за рекламу, связи с общественностью и распространение контента.

«Объективы кинокамер должны смотреть шире, чтобы отразить всё разнообразие населения мира — как на этапе создания кинокартин, так и при просмотре зрителями. Академия стремится внести значительный вклад в то, чтобы воплотить это в жизнь. Мы верим, что эти стандарты станут катализатором долгосрочных серьёзных изменений в нашей отрасли», — прокомментировали нововведения президент академии Дэвид Рубин и исполнительный директор Доун Хадсон.

Стоит отметить, что в ближайшие годы требования не ужесточатся. По 2023-й включительно кинематографистам будет достаточно заполнить специальную форму с информацией об инклюзивности фильма. Обязательными к соблюдению новые критерии станут к 96-й церемонии вручения премии «Оскар» в 2024 году.

Reuters

© Mike Blake

В сообщении отдельно подчёркивается, что для фильмов, которые не претендуют на главную награду, правила остаются прежними. Тем не менее критерии для отдельных категорий — полнометражных мультфильмов, документальных лент и картин на иностранных языках — академия рассмотрит отдельно.

В августе руководство Берлинского кинофестиваля также сообщило об изменениях в регламенте. Организаторы смотра отказались от разделения наград для актёров по половому признаку. Вместо отдельных призов для актёров и актрис теперь предусмотрено по одному «Серебряному медведю» за главную и второстепенную роли.

Инициативу поддержала австралийская артистка Кейт Бланшетт, которая в этом году возглавляет жюри Венецианского кинофестиваля. Она отметила, что предпочитает называться актёром, поскольку само слово «актриса» звучит пренебрежительно.