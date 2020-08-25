Без актёров и актрис: Берлинский кинофестиваль сменил номинации на «гендерно-нейтральные»

Берлинский международный кинофестиваль объявил об изменениях в своём регламенте. В частности, исторически сложившиеся номинации сменили новые, «гендерно-нейтральные»: вместо наград за лучшие женскую и мужскую роли будут вручаться «Серебряные медведи» за главную роль и роль второго плана. Кроме того, как сообщалось ранее, приостановлено присуждение Приза Альфреда Бауэра из-за новых данных о деятельности первого директора Берлинале во времена Третьего рейха.

Организаторы Берлинского международного кинофестиваля объявили об изменениях в регламенте смотра в 2021 году. В частности, введены новые названия актёрских призов, которые международное жюри присуждает представленным в основном конкурсе фильмам.

Со следующего года вручаемые исполнителям главных ролей награды станут «гендерно-нейтральными».

Так, вместо традиционных призов за лучшие женскую и мужскую роли судейская коллегия будет присуждать «Серебряных медведей» за главную роль, а также за роль второго плана, независимо от пола исполнителей.

«Мы считаем, что отказ от разделения актёрских наград по гендерному признаку сигнализирует о более внимательном отношении к гендерной проблематике в киноиндустрии», — говорится в комментарии руководителей Берлинале Карло Шатриана и Мариетте Риссенбек.

Также на 71-м Берлинском международном кинофестивале вручат новую награду — «Серебряный медведь — Приз жюри». Она появилась вместо Приза Альфреда Бауэра за «открытие новых путей в киноискусстве». Организаторы приостановили вручение награды в 2020 году «в связи с новой информацией о положении первого директора Берлинале Альфреда Бауэра в годы национал-социализма», а теперь окончательно отказались от этого приза.

Причиной тому послужило опубликованное в январе исследование немецкой газеты Die Zeit. В нём Бауэр характеризуется как «убеждённый участник СА» (военизированных формирований НСДАП, известных как «Штурмовые отряды». — RT). После 1942 года Бауэр стал высокопоставленным чиновником Дирекции кино Третьего рейха, которая входила в министерство народного просвещения и пропаганды во главе с Йозефом Геббельсом. Он курировал кинопроизводство в стране, нанимал актёров и режиссёров, а также решал, кого освободить от военной службы, а кого отправить на фронт. После войны Бауэр систематически стирал следы своего нацистского прошлого.

В заявлении организаторов Берлинского кинофестиваля отмечается, что в конце лета будет доступна и опубликована оценка независимого экспертного исследования в отношении Альфреда Бауэра.

Остальные награды Берлинского кинофестиваля остались без изменений.

Таким образом, с 2021 года международное жюри Берлинале будет присуждать награды в восьми номинациях: за лучший фильм (вручается продюсерам), режиссёрскую работу, главную роль, роль второго плана, сценарий, выдающиеся достижения, также судейская коллегия возьмёт на себя выбор обладателей Гран-при жюри и Приза жюри.

Уже известно, что 71-й Берлинский международный кинофестиваль пройдёт офлайн с 11 по 21 февраля 2021 года. При этом организаторы обязуются соблюдать все санитарные нормы и правила, которые будут действовать на тот момент, чтобы обеспечить гостям максимальную безопасность.

Комментируя решения о физическом формате смотра, Карло Шатриан и Мариетте Риссенбек подчеркнули, что особенность фестивалей состоит в живом общении, важность которого стала особенно очевидной во время пандемии.

В ближайшие недели руководство фестиваля сообщит о других изменениях в структуре фестиваля и программе смотра. Однако уже известно, что в программе Generation будут представлены только полнометражные фильмы продолжительностью не менее 60 минут. Короткометражных лент не будет и в конкурсных секциях Generation Kplus и Generation 14plus.

Берлинский международный кинофестиваль проходит с 1951 года. За минувшие десятилетия он стал одним из самых крупных киносмотров в мире.

Гостями фестиваля ежегодно становятся десятки тысяч гостей. На его площадках проходят показы нескольких сотен фильмов всех жанров и форматов, представленных в разных секциях. На них организаторы реализуют более 400 тыс. билетов каждый год. Также зрители могут участвовать в событиях фестиваля посредством многочисленных дискуссий, экспертных панелей и других мероприятий.