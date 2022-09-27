Чухрай объявил о решении покинуть пост главы оскаровского комитета России

Председатель Российского оскаровского комитета народный артист России Павел Чухрай покинет свой пост из-за решения президиума Киноакадемии России не выдвигать фильм на премию «Оскар».

Об этом сообщает ТАСС.

Чухрай в письме членам Российского оскаровского комитета отметил, что решение не выдвигать российский фильм на номинацию премии «Оскар» приняли «через голову оскаровской комиссии».

«Хочу уведомить вас, что в знак протеста снимаю с себя обязанности председателя и выхожу из состава этой организации», — говорится в письме.

Ранее стало известно, что во Владивостоке прошла пресс-конференция с кинорежиссёрами и представителями жюри 19-го Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого».