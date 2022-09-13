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Развитие отечественного кино обсудили на фестивале «Меридианы Тихого» во Владивостоке

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Во Владивостоке прошла пресс-конференция с известными кинорежиссёрами и представителями жюри 19-го Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого».
Развитие отечественного кино обсудили на фестивале «Меридианы Тихого» во Владивостоке
  • Gettyimages.ru
  • © Marco Antonio Dávila Torres / EyeEm

На мероприятии члены жюри ответили на вопросы, связанные с развитием отечественного кинематографа, передаёт ИА PrimaMedia.

«Ужасно то, что наше игровое и документальное кино сейчас отрезают от фестивальной жизни. Молодые режиссёры не имеют права участвовать в зарубежных фестивалях, а от этого зависит и дальнейшая судьба кинокартины. Это какой-то нонсенс. Так же, как и различные призывы не проводить международные кинофестивали в России», — сказал режиссёр, народный артист России Алексей Учитель.

Также участники поделились мнением о дальнейшем сотрудничестве со странами АТР. Продюсер Антон Малышев констатировал, что тенденция развития связей есть, но опыт прошлых лет показал, что сделать что-то общее, удовлетворяющее обе стороны, пока не удаётся.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области фестиваль фильмов Андрея Кончаловского продлили на сентябрь.

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