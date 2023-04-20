Никита Михалков считает, что сейчас нет смысла отправлять российский фильм на «Оскар»
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Как сообщает РИА Новости, к такому выводу Михалков пришёл, основываясь на том, какие фильмы в последнее время получают «Оскар».
По мнению народного артиста РСФСР, «послать для того, чтобы надеяться» — бессмысленно.
Михалков также отметил важность создания Евразийской киноакадемии. По его словам, это будет дорогая премия, проходящая ежегодно в разных странах.
Ранее стало известно, что Фонд кино утвердил перечень лидеров отечественного кинопроизводства.