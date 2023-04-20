Никита Михалков считает, что сейчас нет смысла отправлять российский фильм на «Оскар»

Кинорежиссёр Никита Михалков заявил, что в настоящее время нет никакого смысла отправлять российский фильм на премию «Оскар».

Как сообщает РИА Новости, к такому выводу Михалков пришёл, основываясь на том, какие фильмы в последнее время получают «Оскар».

По мнению народного артиста РСФСР, «послать для того, чтобы надеяться» — бессмысленно.

Михалков также отметил важность создания Евразийской киноакадемии. По его словам, это будет дорогая премия, проходящая ежегодно в разных странах.

Ранее стало известно, что Фонд кино утвердил перечень лидеров отечественного кинопроизводства.



