Никита Михалков считает, что сейчас нет смысла отправлять российский фильм на «Оскар»

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Кинорежиссёр Никита Михалков заявил, что в настоящее время нет никакого смысла отправлять российский фильм на премию «Оскар».
Никита Михалков считает, что сейчас нет смысла отправлять российский фильм на «Оскар»
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Как сообщает РИА Новости, к такому выводу Михалков пришёл, основываясь на том, какие фильмы в последнее время получают «Оскар».

По мнению народного артиста РСФСР, «послать для того, чтобы надеяться» — бессмысленно.

Михалков также отметил важность создания Евразийской киноакадемии. По его словам, это будет дорогая премия, проходящая ежегодно в разных странах.

Ранее стало известно, что Фонд кино утвердил перечень лидеров отечественного кинопроизводства.

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