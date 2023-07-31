Новая мажорка и старые методы перевоспитания: вышел первый трейлер «Холопа 2»

В сети появился первый тизер-трейлер предстоящей комедии Клима Шипенко «Холоп 2». В коротком ролике показана новая героиня Катя, которая попадает на перевоспитание в «прошлое». Роль эксцентричной мажорки досталась Аглае Тарасовой. Также в видео появляется исполнитель главной роли в первом фильме — Милош Бикович, чей персонаж принимает непосредственное участие в исправлении недостатков Кати. Что известно о продолжении одного из самых кассовых фильмов в истории российского кинематографа — в материале RT.

В интернете опубликован первый трейлер грядущего продолжения фильма «Холоп» режиссёра Клима Шипенко. Сюжет «Холопа 2» будет вращаться вокруг избалованной и наглой Кати, которая попадает на курс перевоспитания, как и герой первой картины Гриша. Персонажу Аглаи Тарасовой предстоит преодолеть немало трудностей на пути к исправлению. В частности, не только лишиться привычного комфортного существования, но и оказаться на самом настоящем костре, как ведьме, а после ещё и пережить сватовство главного героя, который появится в деревне на роскошной карете со слугами.

«Это довольно смелая история, рассказанная понятным языком, но очень умело с точки зрения ремесла и творчества, — приводит слова Милоша Биковича «Вокруг.ТВ». — Исправить человека не так просто, покаяние и работа над собой — длительный процесс. В конце первого фильма мы видим, что мой герой готов к переменам, но находится в начале этого сложного пути. В новой части Гриша продолжит работу над собой, помогая измениться другим».

Съёмки продолжения должны были начаться намного раньше, но вмешались обстоятельства: пандемия COVID-19 парализовала в том числе кинопроизводство. В результате первый блок второй части «Холопа» начали снимать в середине 2022-го, работа продолжилась в 2023 году. Творческая команда оригинальной ленты с энтузиазмом взялась за развитие истории.

«Мы пытаемся остаться в том жанре, его развить, сделать интереснее, красивее... Хочется сделать ещё более успешное кино. К тому же я никогда не снимал продолжений. Здесь же было очевидно, что зритель хочет развития истории. Так что это тоже эксперимент — с собой, профессией», — рассказывал Клим Шипенко в апреле 2023-го в интервью РИА Новости.

Работа над вторым «Холопом» так захватила режиссёра, что он пропустил вручение государственной премии в области литературы и искусства в Кремле — в июне 2023 года постановщика отметили за фильм «Вызов», частично отснятый на Международной космической станции.

В съёмках «Холопа 2» задействован почти весь актёрский состав первого фильма. По словам Шипенко, это обусловлено его личным отношением к исполнителям ролей.

«Я люблю снимать актёров, которых люблю. Я их поклонник, и мне хочется с ними всё больше и больше работать — это такая актёрская труппа, которая у меня есть. И когда я вижу, что у меня для кого-то из них есть роль в новом фильме, то я с удовольствием им её даю. И Милош тоже один из моих любимых актёров. Поэтому он и в «Вызове» есть, и, естественно, во второй части «Холопа» появится», — рассказывал постановщик порталу «НДН.Инфо».

К своим ролям также вернулись Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Софья Зайка и другие. Как и в предыдущей ленте, перевоспитание мажорки будет проходить в кинодеревне, расположенной под Псковом, однако часть сцен снимали в других местах. Например, в Санкт-Петербурге, где на время работы над фильмом было перекрыто движение на нескольких улицах.

© Фото со съёмок фильма «Холоп 2» / Yellow, Black & White

Производственный бюджет оригинальной картины составил около 160 млн рублей, а сборы превысили 3 млрд, что сделало фильм Шипенко самым кассовым в истории российского кино. Рекорд удерживался до начала 2023 года, когда «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко превзошёл сборы «Холопа» более чем вдвое.

Тем не менее неоспоримый финансовый успех первой ленты позволил её авторам получить солидный бюджет для производства второй — на съёмки выделено 500 млн рублей, ещё 150 млн планируется вложить в маркетинг.

Шипенко уверен, что главными причинами взлёта киносерии стали юмор и зрелищность, а Иван Охлобыстин убеждён, что основной фактор популярности кроется в том, что фильм — о любви.

«Это хороший фильм, без пошлости, смешной, за любовь — о том, чего не хватает сейчас. Жить без иронии и улыбки невозможно! У меня опыт воспитания небольшой, хотя детей много. Но я уверен: кроме любви, человек ничего не понимает», — приводит слова артиста «Вокруг.ТВ».

«Холоп 2» выйдет на широкие экраны 1 января 2024 года — в самый удобный для кинопроката период. Сработает ли формула Шипенко и сможет ли продолжение вернуть франшизе пальму первенства по сборам, отобрав её у «Чебурашки», покажет время, но шансы высоки: конкурентов в новогодние праздники у ленты практически не будет.