В сентябре начнутся съёмки второго «Холопа»

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Съёмки продолжения популярной народной комедии «Холоп» начнутся в сентябре 2022 года.
В сентябре начнутся съёмки второго «Холопа»
  • Gettyimages.ru

К работе над проектом вернётся вся команда, снявшая первый фильм. Главную роль снова исполнит Милош Бикович.

Бюджет фильма составит около 500 млн рублей. Первый блок съёмок пройдёт в сентябре и октябре 2022-го, продолжится производство с мая по июнь 2023-го. К концу года картина будет полностью готова, премьера запланирована на декабрь.

Премьера первого «Холопа» про молодого мажора Гришу, которого отец решил перевоспитать необычным способом, состоялась в декабре 2019 года. Фильм заработал в прокате более 3 млрд рублей.

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