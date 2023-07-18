В Петербурге из-за съёмок второй части «Холопа» ограничат движение 20—21 июля

В центре Санкт-Петербурга движение транспорта ограничат на два дня в связи с проведением съёмок фильма.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения».

Уточняется, что 20 и 21 июля в городе будут проходить съёмки второй части фильма «Холоп».

Из-за этого проезд по некоторым улицам перекроют, а в некоторых местах временно не разрешат парковаться.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что в московском метро запустили тематический поезд, посвящённый творчеству Московского художественного театра имени А.П. Чехова.