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В Петербурге из-за съёмок второй части «Холопа» ограничат движение 20—21 июля

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В центре Санкт-Петербурга движение транспорта ограничат на два дня в связи с проведением съёмок фильма.
В Петербурге из-за съёмок второй части «Холопа» ограничат движение 20—21 июля
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Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения».

Уточняется, что 20 и 21 июля в городе будут проходить съёмки второй части фильма «Холоп».

Из-за этого проезд по некоторым улицам перекроют, а в некоторых местах временно не разрешат парковаться.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что в московском метро запустили тематический поезд, посвящённый творчеству Московского художественного театра имени А.П. Чехова.

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