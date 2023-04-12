Режиссёр Клим Шипенко начал работу над фильмом «Холоп 2»

Постановщик уточнил, что ещё никогда не снимал сиквелы для своих фильмов, так что продолжение «Холопа» — профессиональный эксперимент. Шипенко также рассказал о новой героине будущей ленты.

«Уже начал снимать. В прошлом году сделали небольшой блок, основная часть впереди. Мы пытаемся остаться в том жанре, его развить, сделать интереснее, красивее. Новую героиню, которую играет Аглая Тарасова, будет перевоспитывать герой Милоша Биковича. Хочется сделать ещё более успешное кино. К тому же я никогда не снимал продолжений. Здесь же было очевидно, что зритель хочет развития истории. Так что это тоже эксперимент — с собой, профессией», — цитирует Шипенко РИА Новости.

Картина «Холоп» вышла в конце 2019 года и была самой кассовой отечественной лентой до выхода «Чебурашки».

Ранее космонавт Антон Шкаплеров рассказал, что надеется, что фильм Шипенко «Вызов», частично снятый в космосе, обойдёт по кассовым сборам «Чебурашку».