Космонавт Шкаплеров надеется, что «Вызов» обойдёт фильм «Чебурашка» по кассовым сборам
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Шкаплеров отметил в интервью ТАСС, что у «Вызова», как и у «Чебурашки», масштабная рекламная кампания.
Вместе с этим космонавт упомянул, что в фильме «Вызов» рассказывается история не героя, а обычного человека, похожего на него.
«Я ведь тоже не супермен, вырос в Севастополе в обыкновенной семье, круглым отличником не был, не устанавливал олимпийских рекордов, тем не менее четыре раза слетал в космос», — заявил он.
«Вызов» — первый полнометражный художественный фильм, снятый на Международной космической станции.
Ранее режиссёр картины Клим Шипенко рассказал о том, что исполнительница главной роли Юлия Пересильд во время съёмок «помолодела».