Космонавт Шкаплеров надеется, что «Вызов» обойдёт фильм «Чебурашка» по кассовым сборам

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Космонавт Антон Шкаплеров рассчитывает, что лента «Вызов» обойдёт по кассовым сборам картину «Чебурашка», ставшую лидером за всю историю отечественного проката.
Космонавт Шкаплеров надеется, что «Вызов» обойдёт фильм «Чебурашка» по кассовым сборам
  • Gettyimages.ru

Шкаплеров отметил в интервью ТАСС, что у «Вызова», как и у «Чебурашки», масштабная рекламная кампания.

Вместе с этим космонавт упомянул, что в фильме «Вызов» рассказывается история не героя, а обычного человека, похожего на него.

«Я ведь тоже не супермен, вырос в Севастополе в обыкновенной семье, круглым отличником не был, не устанавливал олимпийских рекордов, тем не менее четыре раза слетал в космос», — заявил он.

«Вызов» — первый полнометражный художественный фильм, снятый на Международной космической станции.

Ранее режиссёр картины Клим Шипенко рассказал о том, что исполнительница главной роли Юлия Пересильд во время съёмок «помолодела».

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