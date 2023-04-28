«Захватывающий и душераздирающий»: фильм «Три брата» получил главный приз 45-го ММКФ

В театре «Россия» состоялась церемония награждения победителей 45-го Московского международного кинофестиваля. Главный приз в этом году получила картина производства Чили и Аргентины «Три брата» режиссёра Франсиско Папарельи. Фильм-утопия «Фи 1,618» был удостоен спецприза жюри — «Серебряного святого Георгия». Лучшей кинокартиной в рамках конкурса «Русские премьеры» признали работу Светланы Самошиной «Край надломленной луны». Мексиканской ленте «Чёрная луна» присудили приз зрительских симпатий и награду Федерации киноклубов России «Колючий взгляд», а её постановщик Тонатью Гарсиа увезёт с собой из Москвы статуэтку за лучшую режиссуру.

В четверг, 27 апреля, в театре «Россия» состоялось торжественное закрытие 45-го Московского международного кинофестиваля. В ходе церемонии были награждены лауреаты смотра 2023 года. Ведущим выступил российский кинорежиссёр Пётр Буслов.

Главный приз фестиваля — «Золотого святого Георгия» — получил фильм совместного производства Чили и Аргентины «Три брата», режиссёром и сценаристом которого выступил Франсиско Папарелья. Это история о трёх братьях-охотниках, которые на пути в Патагонию, сталкиваясь с пагубными привычками, неизлечимой болезнью и другими отклонениями, показывают свою токсичность. Холодная и закрытая атмосфера и отсутствие общения становятся причинами трагического финала для героев.

«Это лента с очень сильной историей, замечательной актёрской игрой, визуальным оформлением и всеми элементами, из которых складывается захватывающий и душераздирающий фильм», — цитирует председателя жюри Рахула Равеля ТАСС.

Спецприза жюри — «Серебряного святого Георгия» — в этом году удостоилась утопическая лента Канады и Болгарии «Фи 1,618» о вечно живущих и биологически совершенных людях, называемых биотитанами. Они готовы навсегда попрощаться с жизнью на планете Земля ради достижения главной цели.

Награду за лучшую режиссуру получил Тонатью Гарсиа, постановщик картины «Чёрная луна» (Мексика). В фильме, основанном на реальных событиях, рассказывается о большой семье, живущей в тихом городке Джакомулько, и о конфликте местных с коррумпированным правительством, которое отбирает у людей жизненно важный природный источник — реку Лос-Пескадос. Лента также была удостоена приза зрительских симпатий и награды Федерации киноклубов России «Колючий взгляд».

© Кадр из фильма «Три брата»

Лучшим актёром на 45-м ММКФ был назван Фернандо Арсе, исполнивший роль крестьянина Грегорио в картине «Те, кто внизу». Во время церемонии режиссёр картины Алехандро Кирога отметил, что Фернандо Арсе на сегодняшний день считается лучшим в своей профессии в Боливии.

Приза за лучшую женскую роль была удостоена японская актриса Кахо Сэто, сыгравшая в картине основного конкурса «Хрупкие цветы в потоке дней» о трёх жителях Токио. Награду получала режиссёр картины Ютака Цунэмати. Она поблагодарила членов жюри и выразила надежду на то, что благодаря призу ММКФ ленту увидит как можно большее количество людей.

В конкурсе короткометражных фильмов победила картина «Всё» режиссёра из Китая Лу Хэлая. В ленте рассказывается о молодом парне Кэда, который встречает девушку, способную превращаться во что угодно. Вместе они отправляются в путешествие между реальностью и фантазиями. Вскоре Кэда осознаёт, что влюбился в новую знакомую.

Приз за лучшую документальную картину присудили фильму «История российских тюрем. Владимирский централ» российской постановщицы Юлии Бобковой.

Это история о знаменитой тюрьме, в чьих стенах побывали политики, революционеры, учёные, философы и военные. В ленте сотрудники тюрьмы и заключённые размышляют о смерти, главных ценностях жизни, родине, исправлении и справедливом наказании. На церемонии награждения режиссёр ленты призналась, что работа над этим фильмом изменила её.

В программе «Русские премьеры» в этом году жюри отметило ряд достойных проектов и заявило, что выбрать лучший фильм было крайне трудно. Тем не менее этого звания была удостоена лента «Край надломленной луны» режиссёра Светланы Самошиной о сложных взаимоотношениях 14-летней Сони с матерью, которая врала дочери о смерти отца. Отдельного упоминания от судейской коллегии были удостоены такие фильмы, как «Тайное влечение» Стаси Венковой и «Единица Монтевидео» Татьяны Лютаевой.

© Кадр из фильма «Край надломленной луны»

Приз жюри российской кинокритики получила сербская картина «След зверя», действие которой разворачивается в Югославии 1979 года. По сюжету перспективная журналистка во время репортажа об убийстве в небольшом городке находит связь происшествия с преступлениями прошлых лет. Режиссёр ленты Ненад Павлович был удостоен особого упоминания жюри «Колючего взгляда».

Режиссёр и генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров стал обладателем почётной награды «За вклад в мировой кинематограф».

В основной конкурсной программе 45-го ММКФ участвовало 12 фильмов из России, Японии, Китая, Болгарии, Мексики, Аргентины, Франции, Бангладеш и других стран.

Председателем жюри в этом году выступал кинорежиссёр и продюсер из Индии Рахул Равель. Вместе с ним победителей смотра выбирали российские актёры Алексей Гуськов и Светлана Иванова, актриса из Казахстана Самал Еслямова и колумбийский режиссёр и сценарист Сиро Герра.

Всего на фестивале было представлено более 200 лент из 60 стран мира. Большее количество фильмов привёз в этом году Китай — 23 картины, Франция предоставила 18 кинолент, а Испания — 15. Сеансы ММКФ посетили порядка 38 тыс. зрителей.

Открывал смотр фильм «Снегирь» российского режиссёра Бориса Хлебникова. Картина основана на повести Георгия Владимова «Три минуты молчания». Это история о двух блогерах — Максиме и Никите, которые присоединяются ради забавы к группе морских бродяг, живущих на рыболовном судне под названием «Снегирь».

Закрыла фестиваль испанская спортивная драма «42 секунды» о красивом финале Олимпийских игр по водному поло в 1992 году с Хайме Лорэнте и Альваро Сервантесом в главных ролях.

В 2022 году главный приз смотра забрала картина «Без предварительной договорённости» режиссёра из Ирана Бехруза Шоайби. Фильм также был отмечен наградой Федерации киноклубов России «Колючий взгляд».

ММКФ проводится каждый год в Москве. Первый фестиваль состоялся в 1935 году в кинотеатре «Ударник», а в 1995-м было объявлено, что смотр станет ежегодным. С 1999 года возглавляет Московский международный кинофестиваль кинорежиссёр Никита Михалков.