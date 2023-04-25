От Румынии до Аргентины: на 45-м ММКФ показали фильмы «Невеста мертвеца», «Путь к успеху» и другие

С 20 по 27 апреля в Москве проходит 45-й ММКФ. В основной конкурс смотра вошли 12 фильмов, снятых кинематографистами из Японии, Аргентины, Бангладеш, Чили, Франции, Колумбии и других стран. В драме «Невеста мертвеца» рассказывается о суевериях жителей Румынии, а действие фильма болгарско-канадского производства «Фи 1,618» разворачивается в альтернативной реальности, где запускается программа создания бессмертных и биологически совершенных людей. Об этих и других ярких зарубежных фильмах основного конкурса ММКФ — в материале RT.

«Невеста мертвеца»: древние предания как причина всех бед румын

Действие драмы разворачивается в глубинке Румынии. Трое французов приезжают туда, чтобы снять документальную картину о цикличности жизни — триптих о крестинах, свадьбе и похоронах. Первые две части киноленты удалось снять без значительных проблем, а вот с похоронами возникли сложности: в провинции Румынии в газетах нет некрологов, и о том, что кто-то умер, жители, как правило, узнают от соседей или друзей. Но в этот раз, будто назло французам, уходить из жизни в другой мир никто не торопится. Тогда герои решают инсценировать похороны и привлекают местных жителей: их знакомый румын заставляет своего приёмного сына сыграть покойника.

Согласно обычаям страны, прощальная церемония зависит от семейного положения и статуса умершего. Так, если мужчина был холостяком, то к месту захоронения его провожает молодая девушка в свадебном платье. Она будто посмертно выходит за него замуж, чтобы подарить ему возможность не быть на том свете одному. Подставной «невестой мертвеца» становится сестра-близнец парня, лежащего в гробу. Под натиском уговоров и угроз они исполняют роли, и французы заканчивают свой проект. Позже случается то, чего жители глубинки Румынии так боялись: реальная смерть настигает брата и сестру.

Режиссёром выступил румынский постановщик Корнель Георгита («Европолис»). Кинематографист в картине акцентировал внимание на менталитете жителей страны, в частности людей из провинций, верящих в фольклорные сказания. В ленте ярко показаны суеверные традиции румын: они верят в проклятия знахарки, призраков умерших родственников, которые хотят их утянуть за собой, и ужасающие обряды, разрывающие с ними связь. Особенно эффектно выглядит поведение румын на контрасте с современными французами, для которых не грешно врать о любви одной девушке, пока на родине ждёт другая.

«Невеста мертвеца» начинается как серьёзное кино, основанное на реальных событиях, а под конец начинает походить на артхаус, в котором заложена идея того, что судьба человека полностью зависит от суеверий.

© Кадр из фильма «Невеста мертвеца»

«Путь к успеху»: история исправления

«Путь к успеху» — драмеди аргентинского производства режиссёра Себастьяна Родригеса. В центре сюжета — Хуго, мужчина средних лет. Он живёт в небольшом городе вместе с сестрой и её сыном Энцо, работает в автосервисе и в целом ничем не примечателен. Однажды он знакомится со своего рода скаутом, который ищет талантливых детей, чтобы пристроить их в футбольный клуб. Тот случайно застаёт племянника Хуго за игрой и приглашает на отбор. С трудом уговорив сестру, Хуго вместе с Энцо на старом автомобиле отправляется в Буэнос-Айрес.

Несмотря на то что исходная точка сюжета — именно талант Энцо и его дальнейшие перспективы, фильм совсем не о нём, а о его дяде. «Путь к успеху» — это не типичная история успеха о мальчике из бедного района. Лента представляет собой историю исправления Хуго.

С первых же кадров главный герой, ещё ничего не успев сделать, производит негативное впечатление — благодаря удачно выбранным кадрам и убедительности Серхио Прины. Первое впечатление оказывается верным: всё поведение героя говорит о том, что личность он неприятная — на антагониста не потянет, но и сопереживать ему не хочется. Даже его благородный порыв помочь племяннику на самом деле обусловлен личной целью — получить деньги за сделку и получше устроить свою жизнь. До самого Энцо ему дела нет — он готов выпустить ребёнка на поле даже больным, лишь бы не упустить выгоду.

В поездке герои сталкиваются с рядом трудностей. Разбираясь с ними своеобразными способами, Хуго падает ещё ниже в глазах зрителей. Он грабит слепого знакомого; не заплатив, уезжает с заправки и даже не пытается позаботиться о доверенном ему племяннике. Узнав в придорожном кафе, кишащем мухами, что лишился денег, выбирает не лучший способ решения проблемы.

Стоит только потерять веру в героя и возможность его исправления, как на экране начинают происходить чудеса. Не без помощи новой знакомой Хуго постепенно пересматривает своё отношение к окружающему миру. В коротком путешествии он узнаёт о ценности жизни и о необходимости идти вперёд, несмотря ни на что, а, принимая бескорыстную помощь со стороны, сам учится отдавать и заботиться.

Позитивная и обнадёживающая лента «Путь к успеху» доносит до зрителя важные мысли о ценности жизни и семьи, а присутствие несколько утрированного и комичного главного героя делает фильм увлекательным и лёгким.

© Кадр из фильма «Путь к успеху»

«Фи 1,618»: утопия из Болгарии

Действие фильма режиссёра Теодора Ушева «Фи 1,618» разворачивается то ли в альтернативной вселенной, то ли в некоем утопическом будущем, в котором хрестоматийная военная хунта, стоящая во главе неназванного государства, запускает одновременно две амбициозные программы: создание расы биотитанов (бессмертных и биологически совершенных людей) и запуск в космос корабля «Волчок», на котором новая раса отправится бороздить просторы Вселенной.

Главный герой Криптон (Деян Донков) — библиотекарь-архивариус, задача которого переписать все существующие в мире книги для хранилища на космическом корабле. При этом сразу после переписывания очередного тома оригинал отправляется в печь — таким образом, вся литература остаётся доступной лишь биотитанам. Параллельно зритель узнаёт, что женщины в обществе биотитанов не нужны — бессмертным репродуктивная функция ни к чему, а другого применения слабому полу не придумали. Поэтому на борту «Волчка» «заархивирована» самая прекрасная, эталонная женщина» (Ирмена Чичикова), которую Криптон мечтает однажды пробудить ото сна, как Спящую красавицу. Но долг превыше всего — и герой продолжает выполнять свою работу, лишь изредка любуясь девушкой по имени Фиа.

Задачу Криптон выполнял в течение 100 лет, пока в его руках не осталась последняя книга, открыв которую, он вызвал из ниоткуда Гаргару (Мартина Апостолова) — идею, заложенную в текст его автором. Девушка пытается объяснить биотитану, что его существование и бессмертие бессмысленны, поскольку по сути своей бесцельны. Но цель находится быстро — пробуждение «эталонной женщины», для которого нужно собрать ряд материалов, находящихся в труднодоступных и опасных локациях за пределами космического корабля. Прихватив с собой ряд артефактов, включая часы-душители, герои отправляются в путь, в котором их ждут разнообразные приключения.

Визуальная составляющая картины сильно отстаёт от яркой идеи, а общий пафос можно было бы назвать артхаусом, если бы не множество нюансов, выдающих скромный бюджет. Биотитан Криптон, бессмертный сверхчеловек, ходит в обносках, а его спутница Гаргара напоминает девушку-панка, вдохновившуюся «Матрицей»; основные локации, в которых снимали «Фи 1,618», похожи на заброшенные промышленные объекты, а в роли космического корабля оказался мемориал Бузлуджа, задуманный создателями как символ грядущей победы коммунизма.

В целом «золотое сечение» у авторов вышло довольно смазанным, с рваным повествованием. Возможно, если бы весь абсурд на экране подавался бы без попыток изобразить драматизм, то «Фи 1,618» мог бы получиться куда более убедительным.

© Кадр из фильма «Фи 1,618»

«Чёрная луна»: борьба за права в Северной Америке

Картина мексиканского производства «Чёрная луна» стала дебютной режиссёрской и сценарной работой музыканта Тонатью Гарсии. Фильм основан на реальных событиях.

Действие разворачивается в тихом городке Джакомулько, провинции Веракрус, где проживает большая семья, состоящая из старшей сестры и её сына Сантьяго, её брата, пропивающего все заработанные деньги в местных кабаках, младшей сестры, мечтающей уехать в США, и их дедушки с прогрессирующей формой деменции. Отец трёх взрослых детей давно уехал в Америку и завёл новую семью, а что случилось с матерью — остаётся загадкой. Жизнь главных героев изо дня в день размеренно течёт в одном направлении, как река Лос Пескадос — природное наследие, которое правительство намерено отобрать, построив плотину.

Авторы картины на фоне жизни семьи, которой приходится трудиться на нескольких работах, воспитывать ребёнка и следить за дедом, отобразили глобальные проблемы, с которыми столкнулись жители Мексики, в частности провинции Веракрус. Правительство продало поезда вместе с рельсами Америке, неограниченно использовало природные ресурсы, а плотину планирует построить благодаря коррупционной схеме. Местные активисты выступают против: они заявляют о своих правах на митингах, но чем больше денег даёт фирма, тем яростнее правоохранительные органы разгоняют протестующих.

Съёмки проходили в Веракрусе. На пресс-конференции после показа фильма постановщик отметил, что он и художник ленты, Хосе Луис Агилар, выросли в этой провинции и она дорога им.

По словам режиссёра, коррупция, митинги и безнаказанный криминал сохранялись вплоть до 2018 года, пока режим правления в стране не был изменён с «мягкой диктатуры» на более демократичный. Сейчас, как отметил Тонатью Гарсиа, все причастные к ситуации с плотиной отбывают наказание в тюрьме.

В фильме много магического реализма, присущего, например, творчеству писателя Габриэля Гарсии Маркеса. К примеру, есть сцена, в которой школьники вслух читают отрывок из эпоса «Пополь-Вух» — книги с преданиями времён цивилизации племени майя, которая является обязательной литературой для изучения в Мексике. В отрывке речь идёт о том, что сначала в мире была лишь темнота, потом появилась вода, и с неё начала зарождаться жизнь. Таким образом авторы фильма проводят параллель с борьбой за жизненно важный источник благополучия населения.

«Чёрная луна» — художественная картина, в которой поднимаются остросоциальные и политические проблемы. Места, в которых снята лента, завораживают своей природной красотой. Помимо этого, немалое значение в фильме имеет музыка — латиноамериканские мотивы и песни под гитару, сходные с теми, что герои исполняли в популярном мультфильме «Тайна Коко», идеально подобраны к видеоряду. Всё это вкупе с нарядами, национальным колоритом и диалогами помогает приблизиться к культуре Латинской Америки.