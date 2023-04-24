Творчество в условиях юношеского максимализма: на ММКФ показали российскую драму «Тайное влечение»

На 45-м Московском международном кинофестивале состоялась премьера фильма Стаси Венковой «Тайное влечение». В ленте рассказывается о молодой актрисе Вете, живущей искусством и намеренной сделать нечто великое. В то же время героиня переживает личную драму из-за отца, покинувшего семью. Всё это приводит её к сотрудничеству с польским режиссёром, которое со временем перерастает в непростые отношения. Роли в картине исполнили Мария Янычева, Миндаугас Папинигис, Антон Рогачёв, Дарья Балабанова, а также Роза Хайруллина и Найк Борзов.

На Московском международном кинофестивале в программе «Русские премьеры» состоялся показ драматический ленты «Тайное влечение». Режиссёром выступила 25-летняя актриса Стася Венкова, которая могла запомниться широкой аудитории по ролям в проектах «Аванпост», «Клипмейкеры» и «Грозный». Новый фильм — её первая полнометражная режиссёрская работа. Венкова выступила автором идеи ленты и работала над сценарием совместно с Анной Овчаровой («Три»).

Ключевые роли исполнили Мария Янычева («Карамора»), Миндаугас Папинигис («Собибор»), Антон Рогачёв («Конец света») и Дарья Балабанова («Карамора»). Также в ленте появились Роза Хайруллина и Найк Борзов. Продюсером выступил руководитель центра «ВГИК-Дебют» Фёдор Попов.

Главная героиня картины — молодая актриса Вета. Она занимается в театральной школе, готовится к постановке «Анны Карениной» и живёт искусством. В отличие от ровесников, мечтающих о «мелочах», Вета ставит перед собой глобальную цель — сделать что-то великое. Именно она (и совсем немного — случай) приводит девушку к сотрудничеству с Романом, театральным режиссёром, приехавшим из Польши по обмену. Видя в нём такого же человека искусства, как и она, Вета обретает шанс на реализацию своей идеи, делится ею с новым знакомым и начинает репетировать с ним будущий моноспектакль.

Мария Янычева потрясающе убедительна в своём образе. Ей в полной мере удалось передать всё вдохновение, творческую страсть и в то же время внутреннюю драму её героини. Как отмечали артисты на пресс-конференции после показа фильма, во многом они играли самих себя — молодых актёров, горящих своей профессией, что явно пошло на пользу картине.

Сыгравший Романа Миндаугас Папинигис также проделал огромную актёрскую работу, однако первое время выбор артиста на эту роль кажется совершенно непонятным: в гриме, броских нарядах, с вульгарными серёжками в ушах и пафосными речами о Боге он совершенно не похож на утончённого творца, коим сам себя непременно считает, и кажется скользким и фальшивым. Впрочем, со временем такой образ становится более оправданным, а под конец всё и вовсе встаёт на свои места.

Очень старательно показана химия между главными героями. Причём в этом заслуга не только актёров, но и постановщицы: практически всё взаимодействие Веты и Романа преподносится посредством крупных планов, в которых герои будто зажаты. Такие решения подчёркивают растущий накал страстей, и долгое время платонические отношения пары оказываются куда более яркими и эмоциональными, чем совершенно скучный роман Веты с её возлюбленным Денисом (Антон Рогачёв).

Постановка — одна из самых ярких, но в то же время спорных сторон картины. В ленте очень много красивых, по-настоящему эффектных планов. Все они успешно работают на создание атмосферы — таинственной, страстной и творческой, но часто не несут никакого смысла. Порой кажется, что тот или иной кадр или даже сцена присутствуют в фильме только потому, что получилось красиво или хотя бы смешно.

Ощущение фальши, возникающее во время просмотра фильма, связано не только с героем Папинигиса, оно сохраняется на протяжении практически всех полутора часов ленты. Причём порой сложно понять, где заканчивается ложь и начинается правда.

Так, фильм открывает сцена занятия в театральной студии, где артисты делают странноватые для не погружённого в среду зрителя упражнения. Они кажутся забавными и не оставляют ощущения глубокой творческой работы, по крайней мере, на контрасте с репетициями Веты с Романом — более вдумчивыми и серьёзными. Но позднее и там всё оказывается не таким прекрасным, как виделось изначально: режиссёр не такой уж и гениальный, а в их отношениях находится место лжи и предательству.

Да и ключевая цель главной героини — сделать что-то великое — оказывается ложной: на самом деле она мечтает добиться любви отца, который оставил семью и нанёс дочери серьёзную травму. Впрочем, и эта драма несколько сдувается, когда появляется отец, вполне доброжелательно настроенный по отношению к дочери и готовый общаться и помогать.

Приукрашает всю эту многослойность смыслов чёткое и снова не имеющее большого смысла заявление героини, что она не курит, после которого Вета чуть ли не в каждом кадре появляется с сигаретой.

Довольно сложно однозначно сказать, что именно хотел сказать автор, однако очевидно, что все затронутые проблемы и личные драмы подаются на экране через призму юношеского максимализма, причём не просто молодой героини, но и творческой, эмоциональной личности. И только приняв все вызовы и разобравшись с внешними трудностями, героиня получает возможность победить и внутреннюю драму, а после наконец найти свой путь.