На пороге взрослой жизни: на 45-м ММКФ представили фильм «14+: Продолжение»

На 45-м Московском международном кинофестивале в рамках основного конкурса показали продолжение российской мелодрамы «14+». Действие фильма разворачивается спустя примерно четыре года после событий первой части. Главному герою уже 18 лет. Он осознаёт, что старая глава его жизни закрыта, и влюбляется в новую знакомую. В то же время перед ним стоит важный выбор: сделать так, как он хочет, то есть пойти служить в армию, или «откосить», как требует от него мама.

В рамках основного конкурса 45-го ММКФ состоялась премьера российской мелодрамы «14+: Продолжение». Режиссёром и сценаристом выступил Андрей Зайцев, работавший над первой частью истории. Роли в ленте исполнили Глеб Калюжный («Трудные подростки»), Полина Гухман («Мир! Дружба! Жвачка!»), Ольга Озоллапиня («Псих»), Ульяна Васькович («Блокадный дневник»), Ирина Фролова («Кухня») и другие.

Действие разворачивается спустя почти четыре года после событий первой части под названием «14+», в которой подростки Лёша и Вика из враждующих школ, словно Ромео и Джульетта, наперекор семье и одноклассникам поддались первой любви. Казалось, ничто не может их разлучить.

Но время шло, школьники выросли и теперь находятся на старте взрослой жизни. Лёше уже 18 лет, он окончил школу и поступил в университет, а Вика стала актрисой. Они расстались, и каждый пошёл по своему пути. Вот только, в отличие от Вики, Лёша не сразу находит свою дорогу. Он заблудился, тоскует по школьным годам и первой любви. В попытках вернуться к былому, он признаётся Вике, что до сих пор любит её, но девушка закрывает эту главу: влюблённость прошла, настало время двигаться дальше.

По воле случая Лёша знакомится в автобусе с искренней и очень эмоциональной Настей (Полина Гухман). Девушка учится в музыкальном университете, подрабатывает курьером и постоянно попадает в нелепые ситуации. Своим оптимизмом, общительностью и искренностью она добавляет в жизнь Лёши яркие краски.

Каждая встреча с Настей — приключение. За недолгое время знакомства они вместе успевают побегать за грабителем, взломать машину, чтобы спасти собаку, подраться с полицейскими, посетить экзамен в университете Насти, побывать в тюремной камере и влюбиться в друг друга.

И если в личной жизни у героя всё налаживается, то в семье всё не так гладко. Лёша разрывается между собственными желаниями и тем, что требует от него мать. Взяв судьбу в свои руки, он решает забрать документы из университета и пойти в армию. Узнав об этом, мама Лёши приходит в ярость и изо всех сил пытается взять жизнь сына снова под свой контроль.

© Кадр из фильма «14+: Продолжение»/kinopoisk.ru

Фильм смотрится на одном дыхании благодаря лёгкому и захватывающему сюжету: в картине есть юношеская драма любви, уже не такой детской, как в 14 лет, но всё ещё наивной, стеснительной и всепоглощающей. Последнее авторы прекрасно показали в одном из эпизодов ленты, когда герои посреди Арбата целуются, а потом останавливаются перевести дух и замечают, что уже наступил вечер.

В то же время в фильме много юмора, причём некоторые шутки будут понятны именно российскому зрителю, поскольку они уходят корнями в национальный менталитет. Нередко подобные моменты связаны с крылатыми фразами «в ногах правды нет», «не служил — не мужик».

Смех вызывают и гиперболизированные ситуации, также знакомые многим россиянам. Например, печальный главный герой едет в автобусе и становится свидетелем нелепого, но такого типичного разговора по телефону: женщина, не стесняясь окружающих, громко говорит, вероятно, с подругой и по кругу произносит две фразы: «А Валера чё?», «А чё Валера?». В итоге все в автобусе обращают на неё внимание, а молодые люди начинают негромко хихикать. В схожей манере показаны и ссоры Лёши с матерью.

Несмотря на лёгкость сюжета и юмор, авторы картины освещают важные в жизни каждого темы. Молодому человеку, окончившему школу, приходится делать сложный выбор, который повлияет на его будущее. Решение усложняется ещё и давлением со стороны и отсутствием поддержки: он боится обидеть маму, не хочет оставлять её одну, но всё же решает жить так, как считает нужным.

Эта тема также, скорее всего, найдёт отклик у взрослой аудитории. Мама Лёши в разводе, и у неё один сын, которого она любит и боится потерять. Поэтому ей трудно смириться с мыслью, что ребёнок покидает материнское крыло и желает стать самостоятельным и ответственным. Кроме того, у неё нет мужчины, и присутствие сына делало её жизнь не такой одинокой.

Ранее постановщик рассказывал, что придаёт большое значение музыке, звучащей на экране. Ей и в самом деле уделено немало внимания, и саундтрек органично вписался в сюжет фильма. Зрители услышат такие песни, как «Мы хотим танцевать» Биртмана и группы «Кино», а также «Мозги & Деньги» группы «Комсомольск».

С точки зрения использования музыки в фильме особенно запоминается момент, когда Лёша стоит в смятении и не знает, стоит ли ему догонять Настю. Уличная группа начинает исполнять песню «Беги», написанною знакомыми режиссёра, Владимиром Иконниковым и Дмитрием Павловым, специально для картины. Лёша воспринимает это как знак и решается догнать девушку.

Зрители, которые смотрели первую часть дилогии, обрадуются появлению на экране повзрослевших актёров. Они увидят не только главных героев, но и двух друзей Лёши, Дрона и Витька, а также Волкова из школы, в которой училась Вика. К слову, у тех, кто не видел первый фильм, вопросов по сюжету не будет, но, вероятно, после просмотра появится желание ознакомиться с началом истории.

Лента «14+: Продолжение» рассчитана как на взрослую, так и на молодую аудиторию: заложенный смысл доносится легко и понятно зрителям любого возраста, а удачные шутки ещё больше усиливают интерес. При этом зритель постарше вспомнит свою молодость и юношескую влюблённость, а близкая по возрасту к персонажам публика найдёт в лице главного героя союзника, который переживает похожие возрастные трудности.