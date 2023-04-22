Кинопоэзия русской природы или ностальгия по детству: на Московском кинофестивале прошла премьера фильма «Ада»

На Московском международном кинофестивале показали первую полнометражную картину Станислава Светлова «Ада». Лента отобрана в программу «Русские премьеры». В центре сюжета — мечтательная девочка Ада, которая живёт с матерью-одиночкой на берегу реки в российской глубинке. Роль Ады исполнила Мария Кожуханцева, а её матери — Ольга Озоллапиня. Также в фильме снялись Михаил Ложкин, Мария Рыщенкова, Всеволод Ярчевский. Кинолента будет представлять Россию на международном кинофестивале в Пекине.

На ММКФ состоялась премьера драматической картины «Ада». Режиссёром выступил дебютант в полном метре Станислав Светлов, ранее снявший короткометражную ленту «Тигр среди берёз» и работавший над комедийным скетч-шоу «Два». Светлов вместе с соавторами также написал сценарий «Ады».

Действие картины разворачивается в российской глубинке, нетронутой высокими постройками. Здесь живёт мечтательная 12-летняя Ада (Мария Кожуханцева) со своей мамой Варварой (Ольга Озоллапиня) и собакой. Отца у неё нет. Не менее мечтательная мама с детства рассказывает девочке, что её отец — весь мир. Однако подрастающую Аду больше не удовлетворяет такое объяснение. Она украдкой делится переживаниями со своим учителем и другом мамы Эдуардом (Михаил Ложкин).

Девочка влюбляется в молчаливого мальчика Витю, который живёт с дедушкой, злоупотребляющим спиртными напитками. Вместе с Адой Витя находит оригинальный способ покончить с губительной привычкой родственника, что приводит к серьёзному инциденту.

Ольга Озоллапиня воплотила на экране образ матери мечты. Она всем сердцем любит дочь и бережно относится к ней, но растит её самостоятельной, любознательной, поддерживает все её начинания и не нарушает личные границы. Когда девочка возвращается с прогулки позднее обычного, мама бежит обнимать её и лишь говорит, что переживала. При этом она не взваливает на Аду собственные страхи и тревогу и, зная романтичную натуру дочери, не проводит строгую воспитательную беседу.

При этом женщина знает цену себе и не строит всю свою жизнь вокруг единственного ребёнка. Когда судьба сводит Варвару с мужчиной, она не отказывается от собственного счастья и не бросает жизнь к ногам дочери, а спокойно объясняет, что хочет построить семью с Эдуардом.

Интересен и очарователен персонаж Михаила Ложкина — галантный, чуткий, не только проявляющий уважение к Аде, но и в силу своей профессии хорошо знающий детскую психологию и умеющий подобрать ключ к нежному сердцу. Он деликатно убеждает девочку в искренности своих намерений, когда в ней вспыхивает ревность.

© Кадр из фильма «Ада»/kinopoisk.ru

«Ада» — фильм о взрослении и единении с природой. Вступая из нежного детского возраста в переходный, Ада перестраивается не только психологически, смотря на мир новым взглядом, но и физиологически. Она проходит через опыт первой менструации, первой влюблённости, первого макияжа, восприятия себя как девушки и желания понравиться объекту симпатии. При чуткой поддержке взрослых Ада учится понимать и принимать себя и окружающих.

Фильм невероятно нетороплив: в нём нет обилия ярких событий и резких сюжетных поворотов. Впрочем, такое решение вполне оправданно для данной истории и соответствует восприятию окружающего в детскую пору, когда деревья выше, трава зеленее, а время идёт медленнее.

При этом первые минут 20 картины посредством созерцания очень красивых пейзажей зрителю предлагается практически посетить мастер-класс по операторскому искусству — эффектный, но лишённый сюжета. Это также напоминает о том, к какой спешке привык взрослый городской житель.

Однако в этом нет недостатка ленты: виды, снятые в городе Горбатове Нижегородской области, настолько завораживают, будто оператор намерен не просто подвести зрителя к истории, но и поговорить с его душой. На экране оживает природа, описанная Михаилом Пришвиным и Константином Паустовским, а в памяти всплывают строки Фёдора Тютчева, Афанасия Фета, Сергея Есенина и других классиков о красоте русского леса.

«Ада» — воздушная, как сахарная вата, нежная и наивная картина, возвращающая зрителей в юные годы. Представленная на экране история может резонировать с детским опытом аудитории и вызывать ностальгию. Пусть в ленте нет динамичного сюжета и острых, глубоких конфликтов, подобные картины необходимы, чтобы сделать паузу в суматошной взрослой жизни, перевести дух, наполниться энергией и красотой, отображённой на экране, и с новыми силами и вдохновением двигаться дальше — а может, и вовсе замедлиться и насладиться тем, что находится вокруг.