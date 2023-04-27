О любви и прощении: на ММКФ состоялась премьера ленты «Единица Монтевидео»

Вторая режиссёрская работа Татьяны Лютаевой была показана в рамках конкурса «Русские премьеры» 45-го Московского международного кинофестиваля. В центре сюжета — бывший хирург, отсидевший 12 лет в тюрьме из-за несправедливого обвинения в убийстве жены. После выхода на свободу он возвращается домой и пытается наладить отношения с дочерью, которая его ненавидит.

На 45-м Московском международном кинофестивале в программе «Русские премьеры» показали вторую режиссёрскую работу актрисы Татьяны Лютаевой «Единица Монтевидео». Название ленты отсылает к старинной методике измерения родовой активности, однако увязать этот термин с происходящим на экране первое время довольно сложно.

Фильм Татьяны Лютаевой — это пронзительная драма, в которой, как бывает и в жизни, один случай, ставший следствием нескольких нелепых совпадений, оказывается спусковым крючком для трагедии, разрушающей судьбы.

Талантливый хирург Александр Лунин (Алексей Серебряков), любящий муж и отец, оказывается за решёткой за убийство жены, которого не совершал: всему виной нелепое стечение обстоятельств, слабый адвокат и хамоватый, но напористый прокурор. На фоне пережитого психоэмоционального потрясения герой перестаёт разговаривать и начинает изъясняться с окружающими при помощи блокнота.

Пока Лунин отбывал срок, его дочь Луна (Агния Дитковските), которой на момент смерти матери было всего 14 лет, пристрастилась к наркотикам. Отца она искренне ненавидит, но не за смерть матери, как можно подумать сначала, а за то, что из тюрьмы от него ей пришла лишь одна записка: «Забудь меня. Живи свою жизнь». И эта деталь — ещё один элемент мозаики случайностей и почти фатальных совпадений, поскольку история послания станет ясна лишь в конце фильма и перевернёт восприятие увиденного.

Единственным человеком, который искренне ждал освобождения героя, оказывается его бывший коллега Четвертухин (Александр Феклистов) — по-настоящему преданный друг. Он помогает Лунину устроиться на работу в клинику (правда, в качестве уборщика, но выбирать тому не приходится), и старается поддержать на фоне остальных проблем.

Луна и её спутник Слава (Евгений Ткачук) стараются избавиться от зависимости, но у девушки происходит срыв вскоре после выхода отца на свободу, а молодой человек, который не хочет снова сесть на иглу, бросает её. Не выдержав нервного потрясения, беременная Луна (Слава не знал, что спутница в положении), пытается покончить с собой, но чудом выживает. Дальнейшие события ленты постепенно приоткрывают нюансы истории и её ходов — как именно произошёл несчастный случай с женой Лунина (Ксения Раппопорт) и почему Луна осталась одна.

© Кадр из фильма «Единица Монтевидео»

Среди очевидных плюсов «Единицы Монтевидео» как выдающаяся операторская работа (на экране регулярно появляются очень интересные ракурсы и прочие решения), так и игра актёров. Безусловно, Серебряков переиграл всех — он правдоподобен и невероятно органичен. Эта роль — одна из лучших в его фильмографии. Передать всю гамму эмоций мимикой и жестами, не говоря при этом ни слова нигде, кроме сцен воспоминаний, — высший пилотаж.

Дитковските крайне убедительно воплотила на экране психически нестабильную наркоманку, озлобленную и истеричную. Их дуэт с Серебряковым — это настоящая химия, а все совместные сцены — невероятное противостояние негативных эмоций дочери и безграничной любви и заботы отца.

Евгений Ткачук и Александр Феклистов явно находятся на своих местах — они полностью соответствуют своим героям по типажам и правдоподобно отыгрывают их чувства. Ксения Раппопорт несколько выбивается из остального органичного актёрского ансамбля, однако эпизоды, где звучит только её голос, очень трогательны и пронзительны.

Темы любви, прощения и смирения проходят через весь фильм вместе с постепенно нарастающим религиозным подтекстом, а финальную сцену (возможно, чрезмерно патетическую) и вовсе можно объяснить лишь божественным вмешательством. «Единица Монтевидео» — непростой фильм с множеством тяжёлых эпизодов, острой драматургией, с одной стороны, и житейской приземлённостью — с другой. Вторая режиссёрская работа Татьяны Лютаевой — кино, практически лишённое пафоса и способное заинтересовать массовую аудиторию.