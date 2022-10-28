«Критическая ситуация»: что говорят эксперты о состоянии российского кинобизнеса

Ассоциация владельцев кинотеатров на экстренном совещании признала ситуацию на рынке кинопоказа в России критической и носящей чрезвычайный и непредотвратимый характер. В резолюции, опубликованной на сайте организации, также сказано, что затягивание сроков принятия законопроекта, разрешающего использование контента зарубежных правообладателей без их согласия, наряду с другими факторами не оставляет надежды на позитивное развитие событий в сфере кинопроката.

Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) на экстренном совещании признала ситуацию на рынке кинопоказа в России «критической и носящей чрезвычайный и непредотвратимый в данных условиях характер». К такому выводу члены организации пришли после мониторинга текущей ситуации в отрасли. Резолюция опубликована на официальном сайте ассоциации.

Опираясь на данные «Невафильм Research», ЕАИС и ComScore, эксперты сообщили, что на фоне ухода крупных американских компаний с российского рынка и отсутствия на экранах кинотеатров значимого количества российских картин, привлекательных для массовой аудитории, посещаемость кинозалов с апреля по сентябрь 2022 года упала на 60%.

Выручка и посещаемость российских кинотеатров в сентябре составили 70% от показателей за аналогичный период прошлого года. К началу октября 2022-го 166 кинотеатров закрылись. При этом более 40% кинозалов не работали в отдельные дни лета. Ассоциация объединяет более 700 кинотеатров по всей России.

Авторы документа отметили, что в настоящее время конкретных мер по финансовой поддержке кинотеатров со стороны государства не предпринято, а срок принятия ранее предложенного законопроекта о реализации проката иностранных картин в России без согласия правообладателей, но с выплатами им вознаграждения, затягивается. Тем временем из-за ухода крупных голливудских киностудий с российского рынка и, как следствие, падения численности зрителей кредиторская задолженность большинства кинотеатров значительно выросла, при этом подходит к концу и отсрочка по возврату государственных льготных кредитов. Данные обстоятельства, по мнению ассоциации, приведут к негативным последствиям для кинопроката в ближайшее время. Ожидается, что ситуацию не изменят и новые российские картины, выход которых запланирован на 2023 год.

«Очевидно, что в подобных условиях отрасль кинотеатрального показа будет не только неспособна дождаться выхода достаточного количества кассовых российских релизов в 2024-2025 годах, но и даже сохранить текущее состояние в ближайшей полугодовой перспективе», — говорится в резолюции.

Серьёзные проблемы в кинотеатральном бизнесе начались ещё в разгар пандемии коронавирусной инфекции. Ситуация ухудшилась весной 2022-го. В середине октября АВК обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой принять законопроект о принудительном лицензировании, который разработал депутат Дмитрий Кузнецов.

Сам Кузнецов в разговоре с RT сказал, что без его одобрения большинству кинозалов не удастся справиться с кризисом.

«Большинство кинотеатров полностью поддерживает принудительную лицензию. Без нашего законопроекта их может ждать очень печальная судьба», — отметил он.

В Совете Федерации по экономической политике также отметили, что «критический недостаток репертуара» может привести к закрытию половины кинозалов страны. Представители ведомства согласны с тем, что, лишь разрешив кинотеатрам показывать зарубежные картины без согласия правообладателей, можно спасти киноотрасль.

В разговоре с RT глава АВК Алексей Воронков отметил, что многие студии сами заинтересованы в том, чтобы сохранить российский рынок.

«Сейчас мы понимаем, что студийную копию фильма завезти на территорию России можно. Многие студии, несмотря на то что специально никто и никогда из них не признает, что хотят работать с Россией, действительно ищут пути, чтобы вернуться в РФ и не потерять этот рынок», — заявил он.

Тем не менее это предложение поддержали не все владельцы кинотеатров, в частности, из-за нежелания быть втянутыми в возможный конфликт с правообладателями. Инициатива, предложенная Советом Федерации, по словам главы комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрея Кричевского, может привести к исключению России из существующих международных конвенций в сфере интеллектуальной собственности. Кроме того, в беседе с «Известиями» он подчеркнул, что в случае принятия таких мер права российских авторов или правообладателей в дружественных странах тоже не будут защищаться, что, в свою очередь, приведёт к обнулению всех творческих сфер деятельности, включая киноиндустрию, музыкальную сферу, моду и прочие.

Ранее Алексей Воронков обратился к Владимиру Путину с просьбой оказать содействие кинопрокатной индустрии. В своём обращении он предложил поручить правительству разработать и реализовать меры реальной поддержки кинопрокатной индустрии в кратчайшие сроки. Все ранее предпринятые меры, среди которых — попытки заменить голливудский контент, обеспечили лишь небольшой процент кассовых сборов.