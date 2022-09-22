«На операционные затраты»: власти столицы выделили кинотеатрам 300 млн рублей

Правительство Москвы выделило 300 млн рублей в качестве поддержки столичным кинотеатрам. Всего помощь получил 71 кинотеатр, а это большая часть киноучреждений города. Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков и гендиректор объединённой киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин отметили, что это первая серьёзная помощь властей города кинотеатрам, а также объяснили, на какие расходы пойдёт выделенная сумма. Подробности — в материале RT.

Московские власти выделили кинотеатрам и киносетям столицы 300 млн рублей в качестве финансовой помощи. Как сообщается на портале Mos.ru, заявками на предоставление поддержки занималось Агентство креативных индустрий — подведомственное учреждение столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития. Всего подано 45 заявок.

Помощь от города получил 71 кинотеатр. Поддержка была предоставлена как крупным киносетям столицы, так и индивидуальным учреждениям. Главным условием для предоставления средств стало продолжение работы объекта в ближайшие три месяца.

По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, жители Москвы ходят в кино не только для просмотра блокбастеров: также там проходят различные важные мероприятия.

«Московские кинотеатры — это бизнес, который формировался самостоятельно, без государственной поддержки. В городе удалось создать с нуля мощную инфраструктуру, которую важно сохранить, — отмечает Фурсин. — В городские кинотеатры ходят не только за просмотром блокбастеров, здесь проходят ретроспективы, небольшие фестивали, образовательные и просветительские программы».

Как рассказал в беседе с RT Алексей Васясин, генеральный директор объединённой киносети «Синема Парк» и «Формула кино», общая сумма выделенной финансовой помощи делилась между киновладельцами на основании затрачиваемых средств.

«Кинотеатр или сеть должны были принести определённый пакет документов, связанных с компенсацией затрат на российские фильмы. Дальше в рамках этих затрат происходила компенсация, но не больше 50 млн на юридическое лицо», — пояснил Васясин.

По его словам, это первая крупная финансовая помощь кинотеатрам столицы. До этого также выделялись дополнительные средства на рекламу российских картин, но получали их пять-шесть крупных киносетей Москвы.

«Сергей Семёнович (Собянин. — RT) и его команда в данном случае молодцы. Они что с момента пандемии шли впереди планеты всей, что сейчас выступают в проактивной позиции по всем вопросам, включая сегодняшний — о выделении денежных средств на лиц, которые будут мобилизованы в рамках вчерашнего указа президента», — отметил Васясин.

На вопрос о том, на что будет потрачена данная сумма, гендиректор объединённой киносети ответил кратко и чётко: «Выделенные средства пойдут на операционные затраты: аренда, зарплата и т.д.»

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в разговоре с RT также отметил, что это первая серьёзная помощь, которую столичные киносети получают от властей. Кроме того, эксперт рассказал, что некоторые регионы России тоже делают попытки помочь местным киноучреждениям.

«Это, наверное, пока самая существенная поддержка, которая была оказана кинотеатрам на уровне регионов, губернаторов и мэров городов. Что-то подобное было в Санкт-Петербурге, немного по другой модели. Там дважды уже мэрия выкупала все кинотеатры для проведения каких-то своих акций, связанных со школьниками. Нижегородская область, как я понимаю, закрыла долги по коммунальным платежам и частично по зарплатам. В Иркутске сейчас готовится какая-то большая финансовая помощь тоже по закрытию коммунальных платежей. И, насколько я знаю, что-то в западных регионах… Но это всё. Пока это всё, что происходит», — рассказал Алексей Воронков.

Эксперт добавил, что все выделенные на сегодняшний день средства будут направлены исключительно на закрытие долгов.

«Любые средства сейчас — это закрытие долгов, которые накопились за эти полгода. Прежде всего — это долги по аренде, по коммунальным платежам. А где-то уже там по зарплате, — рассказал Воронков. — Это не деньги на развитие, это деньги на то, чтобы закрыть долги, немножко выдохнуть. И арендодателям тоже, возможно. Почувствовать, что что-то кинотеатры платят и, наверное, нужно ещё немножко подождать и дать кинотеатрам отдышаться».

Помимо этого, председатель АВК выразил надежду на улучшение ситуации на рынке кинобизнеса.

«Это сейчас более-менее стал появляться контент, сейчас есть надежда, что примут закон о принудительном лицензировании и в России будет доступен механизм, скажем, показа студийной копии, потому что сейчас студийные копии показываются на такой полулегальной основе», — отметил Воронков.

По его словам, дальнейшая судьба кинотеатров в стране зависит от двух возможных вариантов, которые правительство теоретически может привести в действие.

«С учётом того, что деньги, которые были выделены кинопроизводителям в этом году, начнут отбиваться только через два-три года, потому что есть цикл создания фильма, и я пока не знаю, получили ли производители эти деньги, или только планируется… Более-менее достаточное количество отечественного контента на эти деньги мы получим только к концу 2024-2025 годов. До этого момента российского контента, способного заместить студийный, — нет. И тут остаётся только два варианта. Первый — это постоянное спонсирование, например, два раза в год выделение кинотеатрам финансов, чтобы они просто выплачивали зарплату и могли показывать то небольшое количество российского кино, которое сейчас есть. Либо второе направление — в Госдуме сейчас рассматривается закон о принудительном лицензировании, в том числе для представителей кинотеатральной отрасли. Если он будет принят в ближайшей перспективе, месяц-полтора, у кинотеатров появится как минимум механизм для сотрудничества со студиями, чтобы не подставлять их под санкции стран. Это будет некая модель, по которой студии смогут окольными путями, так же, как параллельный импорт, поставлять сюда свой контент. И это поможет продержаться кинотеатрам до конца 2024 года», — пояснил Алексей Воронков.

Между тем, посещаемость в кинотеатрах столицы по-прежнему снижена по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. По данным Алексея Васясина, на сегодняшний день количество зрителей упало до 65%.

В августе российская Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой поручить властям в кратчайшие сроки предпринять меры поддержки для кинопрокатной индустрии. Председатель организации Алексей Воронков тогда отмечал, что принятых решений для замещения зарубежного контента недружественных стран недостаточно, чтобы спасти кинотеатральный бизнес. По данным эксперта, выручка кинотеатров упала примерно на 70%, и все прошлые усилия смогли поднять её лишь на 5%.

«На сегодняшний день все меры поддержки, которые предлагались, в том числе и Минкультуры, носят некий капиталистический характер, даже «Пушкинская карта», которую ввели как спасательный круг для кинотеатров. Она начала работать с 1 февраля, задолго до этого кризиса, и была направлена только на то, чтобы увеличить посещаемость. Карта действительно сделала 10—15% оборота. Но обороты кинотеатров сейчас упали на 70%», — заявил Воронков.

Говоря о параллельном импорте, Воронков признался, что найти посредника, который бы смог привозить копии мировых блокбастеров в Россию, не составит труда. По его мнению, сложность заключается в том, что правительству трудно принять модель параллельного импорта. Председатель АВК признался, что депутаты довольно резко реагируют на любые переговоры на эту тему, отмечая, что сначала надо изменить закон, а уже после «как-то двигаться, разговаривать».

Специалист также уточнял, что осенью, в сентябре, кинотеатральный бизнес ждёт вторая волна банкротства из-за «большой финансовой нагрузки», связанной с оплатой налогов фондам и по кредитам.