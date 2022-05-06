Собянин утвердил пакет мер по поддержке кинотеатров и кинокомпаний

Правительство Москвы утвердило пакет мер по поддержке городских кинотеатров, стимулированию организации съёмок фильмов в столице и поддержке талантливых студентов, изучающих киноискусство.

Об этом говорится на сайте мэра Москвы.

По решению Сергея Собянина ведущие киносети Москвы получат гранты на продвижение и рекламу отечественного кино в прокате и привлечение зрительской аудитории.

Кинокомпании смогут компенсировать до 25% затрат на аренду городских площадок (парков, памятников архитектуры, объектов транспорта и тому подобных), которые используются для съёмок.

На эти цели из бюджета города выделят 300 млн рублей.

Ранее в правительстве России предложили направить на производство российских фильмов дополнительно 5,5 млрд рублей.

Член комитета по культуре Сергей Соловьёв заявил, что советские фильмы нужно показывать в кинотеатрах страны. По его мнению, стоит обратить внимание на золотую коллекцию советского кинематографа.