В Госдуме предложили устраивать показы советских фильмов в кинотеатрах

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Член комитета по культуре Сергей Соловьёв заявил, что советские фильмы нужно показывать в кинотеатрах страны. По его мнению, стоит обратить внимание на золотую коллекцию советского кинематографа.
В Госдуме предложили устраивать показы советских фильмов в кинотеатрах
  • Gettyimages.ru
  • © Lingkong C / EyeEm

Об этом он сказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Если оценивать эти фильмы, золотой фонд, то в подавляющем большинстве они были добрые, позитивные. Это десятка, может быть, 15—20 фильмов, которые мы все любим, начиная от «Джентльменов удачи». Может быть, имеет смысл, с учётом специальной военной операции, организовать показ военных фильмов, например «Они сражались за Родину». А если говорить вообще о фильмах, то это, наверное, «Москва слезам не верит», там и «Оскар» режиссёр получил», — сказал депутат.

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