На производство отечественных фильмов будет направлено дополнительно 5,5 млрд рублей

В правительстве России предложили направить на производство российских фильмов дополнительно 5,5 млрд рублей.

Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Мы в правительстве обсуждали подробно вопросы кинематографии на совещании в декабре, и было принято решение оказать дополнительную помощь. Направим ещё 5,5 млрд рублей на производство национальных фильмов», — сказал премьер-министр.

Мишустин также напомнил, что в текущем году на поддержку кинематографии было предусмотрено свыше 9 млрд рублей, таким образом, в этом году киноиндустрия получит более 14,5 млрд рублей.

Правительство выразило надежду на то, что такие меры позволят запустить в производство десятки новых проектов.

Ранее сообщалось, что культурные площадки Москвы подготовили более 400 мероприятий к майским праздникам.