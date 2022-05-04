На производство отечественных фильмов будет направлено дополнительно 5,5 млрд рублей

Короткая ссылка
В правительстве России предложили направить на производство российских фильмов дополнительно 5,5 млрд рублей.
На производство отечественных фильмов будет направлено дополнительно 5,5 млрд рублей
  • Gettyimages.ru
  • © Suriyan Ponchaisang / EyeEm

Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Мы в правительстве обсуждали подробно вопросы кинематографии на совещании в декабре, и было принято решение оказать дополнительную помощь. Направим ещё 5,5 млрд рублей на производство национальных фильмов», — сказал премьер-министр.

Мишустин также напомнил, что в текущем году на поддержку кинематографии было предусмотрено свыше 9 млрд рублей, таким образом, в этом году киноиндустрия получит более 14,5 млрд рублей.

Правительство выразило надежду на то, что такие меры позволят запустить в производство десятки новых проектов.

Ранее сообщалось, что культурные площадки Москвы подготовили более 400 мероприятий к майским праздникам

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить