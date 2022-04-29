Культурные площадки Москвы подготовили более 400 мероприятий к майским праздникам

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Заммэра Наталья Сергунина сообщила, что с 30 апреля по 13 мая культурные площадки разных районов Москвы проведут более 400 событий, посвящённых в том числе Дню Победы.
Культурные площадки Москвы подготовили более 400 мероприятий к майским праздникам
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«Программу готовят музеи, библиотеки, кинотеатры и другие культурные площадки. В ближайшие две недели москвичей и гостей города ждут фотовыставки, концерты, показы отечественных фильмов. Основная их часть посвящена 77-й годовщине Великой Победы», — рассказала Сергунина.

Так, в сети «Москино» состоятся кинопоказы советских фильмов «Живёт такой парень», «Неподдающиеся», «Девять дней одного года», «Летят журавли» и других.

В Музее сословий России пройдёт интерактивная экскурсия «Чудеса ткацкого дела», а в Доме культуры «Стимул» состоится выставка архивных фотографий военных лет.

Ранее ФАН сообщало, что выставка-инсталляция «Чувство времени» открылась в Москве. Экспозиция приурочена к 80-летию окончания Битвы за Москву, а также к предстоящему Дню Победы.

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