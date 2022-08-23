Российские кинотеатры не могут показывать фильмы в формате IMAX, несмотря на то что само оборудование принадлежит владельцам кинотеатров. Для этого необходимо разрешение канадской компании IMAX, недавно покинувшей РФ. Как рассказал гендиректор объединённой киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин, по популярности аналогов у данного бренда нет. Однако если фирма вернётся на российский рынок, киносеть не будет готова сотрудничать на тех же условиях. Между тем, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Михаил Малахов уточнил, что прогнозы на сегодняшний день «неблагодарные» и с каждым днём остаётся всё меньше веры в возвращение как IMAX, так и голливудских компаний. Подробности — в материале RT.

Канадская компания IMAX запретила показывать фильмы в одноимённом формате после ухода из России. Несмотря на то что оборудование принадлежит кинотеатрам, использовать его для трансляции фильмов в IMAX владельцы киносетей не могут.

Как рассказал RT гендиректор объединённой киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин, без ключа для DCP-формата (Digital Cinema Package) показать ленту в IMAX не получится. Этот ключ является своего рода разрешением правообладателя.

«Технически для того, чтобы показать фильм в формате IMAX, правообладатель или дистрибьютор выпускает ключ для DCP-формата. Соответственно, дистрибьюторы без согласования санкций этот ключ выпустить не могут. Вот они против выпуска ключей, в том числе и на российский контент», — пояснил владелец киносети.

Алексей Васясин также считает, что возвращение канадской компании на российский рынок возможно при урегулировании политических конфликтов, однако условия для сотрудничества будут уже иными.

«У меня нет никаких прогнозов. В целом в случае урегулирования политических каких-то вопросов любой коммерсант, а IMAX не исключение, захочет вернуться. Другой вопрос, готовы ли мы будем сотрудничать на прежних условиях. Я думаю, нет. Но при договорённости, думаю, возврат IMAX в Россию возможен», — отметил эксперт.

На вопрос, как изменятся условия сотрудничества с названной компанией, Алексей Васясин не стал разглашать подробности, однако отметил, что они будут более справедливыми.

«Они будут справедливее. Русские не жёсткие люди — они справедливые», — заявил гендиректор киносети.

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Михаил Малахов согласен с мнением Алексея Васясина. По словам Малахова, все обозначенные проблемы действительно актуальны.

«Это не новость. Все проблемы, которые обозначил Алексей Васясин в интервью, — это правильно. Так оно и есть, — отметил член совета АВК. — Оборудование приобретали владельцы киносетей, оно им и принадлежит. Здесь идёт речь о возможности показа в формате IMAX, но такой возможности сейчас нет».

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Ранее Алексей Васясин в интервью РБК заявил, что ушедшая летом с российского рынка канадская компания IMAX запретила использовать этот формат в России, в том числе для показа отечественных фильмов. Он отмечал, что, если компания не вернётся в Россию до конца этого года, её ждут суды.

Михаил Малахов также считает, что у киносетей, сотрудничающих с канадской компанией IMAX, других вариантов, кроме как подать иск, нет.

«Если компания не вернётся в Россию, дело может дойти до судебных исков. Допустим, я приобрёл какое-то оборудование для бизнеса и по решению второй стороны ведение этого бизнеса становится невозможным. Поэтому логично, что выжидается какое-то время и предъявляются иски», — считает член совета АВК.

Малахов полагает, что возвращение голливудских мейджоров и компании IMAX возможно, однако, по его словам, верится в это с каждым днём всё меньше.

«Я оптимист, мне хочется верить в лучшее, но я не думаю, что компания вернётся. Ожидается какой-то передел рынка в том случае, если голливудские мейджоры вернутся. Но эти прогнозы неблагодарные», — отметил он.

По словам Алексея Васясина, по качеству видеоряда и звука на рынке есть достойные аналоги IMAX, но они не так известны аудитории.

«В плане качества картинки — лазерный проектор, звук Dolby Atmos не хуже, а может быть, даже лучше. Это как если бы я спросил у вас, есть ли в России аналог напитка Coca-Cola. Вроде бы «Черноголовка» есть, но с точки зрения популярности пока не дотягивает до колы. То же самое и с компанией IMAX. С точки зрения популярности бренда у аудитории аналогов нет, но с точки зрения качества картинки можно достигнуть не худшего качества звука и видеоряда», — рассказал Васясин.

Данная ситуация затронула не все киносети России. Так, операционный директор сети Mori Cinema Анна Титова в разговоре с RT отметила, что их киносеть перестала сотрудничать с компанией IMAX около года назад.

«С IMAX мы расторгли договор. Произошло это, наверное, год назад, поэтому всё оборудование и было в нашей собственности. Но сейчас поменялись серверы, и мы можем показывать там всё, что хотим. Поэтому в зале IMAX мы сейчас показываем текущий контент. На нашу сеть это никак не повлияло», — заявила Анна Титова.

Проблемы в российской кинопрокатной индустрии начались ещё во время пандемии коронавируса и усугубились в марте 2022 года, когда на фоне спецоперации по защите Донбасса крупнейшие голливудские студии, в числе которых Warner Bros., Sony и The Walt Disney Company, отказались от показов своих новых фильмов на территории России.

В начале августа Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) от имени председателя организации Алексея Воронкова опубликовала обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой поручить правительству в кратчайшие сроки разработать и реализовать меры реальной поддержки кинопрокатной индустрии.

Тогда Алексей Воронков рассказал RT, что члены АВК в течение полугода пытаются достучаться до властей и предлагают разные способы, чтобы вернуть зрителей в залы кинотеатров.

«На сегодняшний день все меры поддержки, которые предлагались, в том числе и Минкультуры, носят некий капиталистический характер. Даже «Пушкинская карта», которую ввели как спасательный круг для кинотеатров. Она начала работать с 1 февраля, задолго до этого кризиса, и была направлена только на то, чтобы увеличить посещаемость. Карта действительно сделала 10—15% оборота. Но обороты кинотеатров сейчас упали на 70%», — пояснил председатель АВК Алексей Воронков.

Эксперт уточнил, что сейчас закрыто от 140 до 180 кинотеатров в России и что осенью члены АВК ожидают вторую волну банкротств кинотеатров.