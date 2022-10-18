«Критический недостаток репертуара»: как эксперты отрасли относятся к идее о принудительном лицензировании фильмов

Как минимум половина российских кинозалов могут закрыться из-за «критического недостатка репертуара». Такая оценка содержится в пояснительной записке к подготовленному в Совете Федерации проекту постановления правительства, с которым ознакомился ТАСС. Члены комитета СФ по экономической политике считают, что спасти отрасль можно, разрешив кинотеатрам показывать зарубежные картины без согласия правообладателей. В то же время Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой принять законопроект о принудительном лицензировании, разработанный депутатом Дмитрием Кузнецовым.

Сенаторы из комитета Совета Федерации по экономической политике считают, что на фоне отказа крупных голливудских студий показывать свои новые релизы в России недостаток репертуара в кинопрокате в ближайшее время приведёт к закрытию порядка 50% кинотеатров в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к подготовленному в СФ проекту постановления правительства.

«Критический недостаток репертуара в ближайшие месяцы повлечёт за собой падение выручки кинотеатров более чем на 80% и приведёт к закрытию минимум 50% кинозалов. Заместить объём фильмов иностранных кинокомпаний, покинувших рынок кинопроката РФ, в краткосрочной перспективе невозможно», — цитирует документ ТАСС.

По мнению сенаторов, кинопрокатная отрасль, в отличие от других сфер, не может попасть под параллельный импорт.

Продюсеры и дистрибьюторы, которые продолжают работать в России, активно привлекают студии из Южной и Латинской Америки, а также из Азии для получения дополнительного контента. Однако, как заявляют сенаторы, это не спасает рынок.

«Даже успешные примеры последних кампаний показа индийского и корейского кино, знаковых российских и советских картин не способны вернуть массового зрителя в кинотеатры в отсутствие большого зрелищного российского кино», — поясняется в записке.

В Совфеде прогнозируют в этом году убыток кинотеатральному бизнесу в размере не менее 11,1 млрд рублей. При этом, считают эксперты, максимальная выручка со сборов российских фильмов составит не более 6,142 млрд рублей.

Члены комитета предложили разрешить кинотеатрам показывать картины без согласия правообладателя, но с дальнейшими выплатами им вознаграждения.

«Остановка работы кинотеатров автоматически приведёт к прекращению жизнедеятельности всей киноотрасли, поскольку именно кинотеатры являются гарантом создания качественного, большого, идейного кино, значение которого сложно переоценить», — цитирует главу комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова ТАСС.

По его словам, речь также идёт о порядка 55 тыс. сотрудниках, которые заняты в российском кинопрокатном и производственном бизнесе. Все они могут потерять свои рабочие места.

Сложивщаяся ситуация волнует и Ассоциацию владельцев кинотеатров России (АВК), которая 17 октября направила премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо, в котором сообщила, что большая часть российских киносетей поддерживает принятие законопроекта о принудительном лицензировании.

Автором инициативы выступил депутат Дмитрий Кузнецов. Сейчас проект находится на рассмотрении в Госдуме, и если его одобрят, то владельцы кинотеатров смогут через суд получать лицензии на показ картин из недружественных стран. Кузнецов уверен, что без этой меры кинотеатральный бизнес ждёт «печальная судьба».

«Большинство кинотеатров полностью поддерживает принудительную лицензию. Без нашего законопроекта их может ждать очень печальная судьба», — выразил своё мнение Дмитрий Кузнецов в разговоре с RT.

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Изначально законопроект охватывал не только фильмы, но и сериалы, музыку, ПО и т.д. Однако после негативной реакции онлайн-кинотеатров и других компаний было принято решение оставить в документе исключительно офлайн-кинотеатры.

Тем не менее, даже среди них далеко не все готовы поддержать законопроект. Дмитрий Кузнецов предположил, что не согласны с законопроектом те, кто не хочет быть участниками возможного конфликта.

Депутат заявил RT, что, если «олигархи не хотят пользоваться механизмом принудительного лицензирования — они могут им не пользоваться».

Помимо прочего, политик выразил надежду, что законопроект урегулирует вопрос с пиратством и даст возможность кинотеатрам показывать фильмы легально.

«Пиратство расцветает, если нет легальной возможности посмотреть интересные фильмы. Например, как сейчас это происходит. Принудительная лицензия даст возможность легальной демонстрации фильмов и спасёт кинотеатры», — заключил Дмитрий Кузнецов.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов, в свою очередь, выступил с предложением создать специальную государственную структуру, которая могла бы собирать контент, недоступный России, и продавать его представителям кинобизнеса. Политик считает, что именно такая мера даст возможность контролировать легальность процесса и искоренит предполагаемое пиратство.

«Это должен быть уполномоченный орган, который централизованно будет собирать контент без всяких авторских выплат и почтения к интеллектуальной собственности тех стран, которые максимально вредят России. И уже потом собранный контент продавать нашим коллегам, которые будут им пользоваться», — цитирует Кирьянова ТАСС.

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Тем не менее, по мнению главы комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрея Кричевского, данная инициатива Госдумы может иметь неблагоприятные последствия, в частности, есть вероятность исключения России из всех международных конвенций в сфере интеллектуальной собственности.

«А это значит, что никакие права ни одного российского автора или правообладателя не будут защищаться, покупаться и продаваться и в дружественных странах тоже», — приводят слова Кричевского «Известия».

Эксперт отмечает, что это «обнулит» все сферы деятельности — киноиндустрию, музыкальную сферу, моду и дизайн, сферу программного обеспечения и разработки компьютерных игр, издательскую индустрию и другие.