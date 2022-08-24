«Звучит совершенно волшебно»: Элтон Джон исполнил записанную с Бритни Спирс песню до официальной премьеры

Элтон Джон в ресторане в Канне исполнил песню Hold Me Closer, записанную совместно с Бритни Спирс. Это произошло за три дня до предстоящего релиза, который назначен на 26 августа. Событие транслировалось в прямом эфире в сети. Поклонники в комментариях делились своим мнением о предстоящем треке. Большинство считает, что песня получилась невероятной, и рады такому громкому возвращению Бритни Спирс в музыку.

Известный музыкант Элтон Джон не смог дождаться официального релиза и исполнил песню Hold Me Closer, записанную совместно с певицей Бритни Спирс, заранее. Анонс состоялся 23 августа, во вторник, в каннском ресторане и транслировался в прямом эфире в Instagram*.

На видео артист подходит к диджейской стойке и, как только диджей включает трек, музыкант объявляет их со Спирс дуэт и название песни.

Как отмечает Variety, композиция Hold Me Closer начинается с нескольких строк из песни Элтона Джона The One, после чего переходит в припевную часть хита 1971-го Tiny Dancer. Первые строчки исполняет Спирс.

Инструментальная часть композиции напоминает танцевальную поп-музыку, похожую на поздние совместные с другими артистами работы Джона, такие как хит 2021 года Cold Heart, записанный вместе с Дуа Липой.

Поклонники с восторгом встретили новую композицию. Под опубликованным в аккаунте Элтона Джона видео множество комментариев с похвалой и радостными высказываниями. Большая часть фанатов считает, что песня получилась восхитительной.

«Мне очень нравится то, как Элтон Джон смешивает множество песен в один грандиозный шедевр», — пишет один из пользователей сети.

«Эта композиция станет лидером хит-парадов», — считает другой поклонник артиста.

«Это не Уиндзор!!! Звучит совершенно волшебно, Элтон», — поддерживает комментирующий.

Некоторые подписчики заметили, что песня выполнена в стилистике Cold Heart.

«На том же (высоком. — RT) уровне, что и Cold Heart! Классная ностальгия», — комментирует пользователь.

Также многие пишут, что не могут дождаться официальной премьеры композиции и рады такому звёздному дуэту.

«Жду не дождусь! Два моих любимых исполнителя — Бритни Спирс и Элтон Джон — вместе», — говорится в одном из отзывов.

Другой пользователей поблагодарил знаменитостей за песню и заявил, что она сделала этот год его жизни лучше: «Потрясающе!!! Спасибо Элтону и Бритни за то, что украсили мой год».

Помимо этого, многие поклонники очень рады такому яркому возвращению Бритни Спирс в творчество после долгого отсутствия.

«Приятно, что в музыкальном плане она наконец-то свободна делать то, что хочет, и вот вам доказательство!» — заявил один из поклонников Спирс.

«Словами не передать, какое счастье мне это приносит. Элтон, спасибо, что вернул нашу королеву. Две настоящие легенды! Звучит великолепно!!!» — ликует фанат.

Элтон Джон не в первый раз обновляет свои давние или не самые популярные песни посредством сотрудничества с известными артистами. Подобные релизы пользуются успехом. К тому же, благодаря этому звёздному дуэту Спирс возвращается в музыкальный мир после освобождения от опекунства своего отца. Это будет первый официальный релиз певицы после композиции Glory, выпущенной в 2016 году.

На прошлой неделе Элтон Джон также опубликовал в соцсети официальную обложку сингла, на которой изображены две фотографии исполнителей в детстве — Бритни Спирс в розовом платье и самого Джона, играющего на пианино.

Премьера песни Hold Me Closer назначена на 26 августа.

Напомним, 29 сентября 2021 года отец Бритни Спирс был частично отстранён от опекунства после долгой судебной тяжбы. Джеймс Спирс был лишён права контролировать финансы артистки. На заседании суда адвокат певицы назвал её отца жестоким и токсичным человеком и подчеркнул, что того давно пора лишить полномочий.

«Вопрос в том, чего хочет Бритни. Она хочет, чтобы его в её жизни больше не было. Бритни Спирс заслуживает того, чтобы проснуться завтра без опекунства своего отца», — заявил Мэтью Розенгарт.

Джеймс Спирс был опекуном дочери с 2008-го. До этого певица развелась с мужем, бывшим танцором Кевином Федерлайном, и какое-то время лежала в психиатрической клинике. Находясь под опекой своего отца, артистка не могла распоряжаться собственными финансами, а также обращаться за медицинской помощью, управлять автомобилем и выбирать адвоката.

Освобождению отчасти поспособствовали поклонники Спирс, которые в 2019 году начали массово публиковать посты с хештегом #freeBritney. К ним присоединились и коллеги певицы, такие как Майли Сайрус, Роуз Макгоуэн, Пэрис Хилтон и другие. Помимо этого, на сайте Белого дома появилась петиция о прекращении опеки над Спирс.

В 2021-ом году в ходе слушания в суде Спирс заявила о намерении добиться прекращения опекунства и подать в суд на членов своей семьи. Она рассказала, что ей давали неподходящие лекарства, а также следили за каждым её шагом.

После победы в суде Бритни Спирс поблагодарила своих поклонников и движение #FreeBritney в Twitter за помощь и поддержку. По словам поп-звезды, её настолько эмоционально поразило поведение своих фанатов, что она плакала около двух часов.

Вскоре после этого, 12 ноября, в Лос-Анджелесе состоялось решающее слушание по делу, в результате которого судья объявила о полном прекращении опеки над Спирс.

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