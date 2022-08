«Звучит совершенно волшебно»: Элтон Джон исполнил записанную с Бритни Спирс песню до официальной премьеры

Известный музыкант Элтон Джон не смог дождаться официального релиза и исполнил песню Hold Me Closer, записанную совместно с певицей Бритни Спирс, заранее. Анонс состоялся 23 августа, во вторник, в каннском ресторане и транслировался в прямом эфире в Instagram*.

На видео артист подходит к диджейской стойке и, как только диджей включает трек, музыкант объявляет их со Спирс дуэт и название песни.

Как отмечает Variety, композиция Hold Me Closer начинается с нескольких строк из песни Элтона Джона The One, после чего переходит в припевную часть хита 1971-го Tiny Dancer. Первые строчки исполняет Спирс.