«Я так злюсь, я плачу каждый день»: Бритни Спирс рассказала о жизни под опекой

Поп-певица Бритни Спирс рассказала суду в Лос-Анджелесе о жизни под опекой на протяжении последних 13 лет. Артистка констатировала, что вынуждена терпеть массу ограничений и не может распоряжаться своими деньгами и временем. По словам Спирс, этот контроль оказывает серьёзное влияние на её профессиональную деятельность и личную жизнь. Певица обвинила в происходящем членов своей семьи и заявила, что намерена подать на них в суд.

В среду, 23 июня, американская певица Бритни Спирс выступила в суде Лос-Анджелеса с обстоятельным заявлением, в котором она рассказала о своей жизни под опекой отца на протяжении последних 13 лет.

В частности, 39-летняя Спирс сообщила судье Бренде Пенни, что в 2018 году ей не позволили отказаться от участия в шоу в Лас-Вегасе, несмотря на то что эта работа была для неё слишком тяжёлой. По словам певицы, её менеджмент обещал подать на неё в суд, если концерты будут отменены. Когда позднее Спирс всё же отказалась от выступлений, её терапевт прописал ей препарат лития, от которого певица постоянно пребывала в состоянии, сравнимом с алкогольным опьянением.

«Он сразу же, на следующий день, ни с того ни с сего посадил меня на литий. Снял меня с моих обычных препаратов, которые я принимала пять лет. Литий — очень, очень сильный и совершенно не такой, как привычные мне медикаменты. Можно получить психическое расстройство, если принять слишком много, если оставаться на нём дольше пяти месяцев. Но он посадил меня на это, и я себя чувствовала пьяной. Я совершенно не могла даже постоять за себя», — заявила певица.

По её словам, факт приёма лекарства постоянно контролировали несколько медсестёр, не позволявших артистке выйти из дома и куда-либо поехать. Спирс подчеркнула, что её близкие ничего не сделали, чтобы воспрепятствовать происходящему.

Также она рассказала, что после некоего психологического теста по настоянию отца её отправили на «реабилитацию» в Беверли-Хиллз, где она также постоянно находилась под присмотром.

«Они все жили со мной в доме — медсёстры, круглосуточная охрана. Приходил один повар, готовил для меня каждый день по будням. Каждый день они наблюдали за тем, как я переодеваюсь, — видели меня голой — утром, днём, вечером. Моё тело... Изнутри моя комната не запиралась. Я сдавала по восемь пробирок крови в неделю», — отметила певица.

По словам Бритни Спирс, опекунство оказывает большое влияние и на её личную жизнь. Так, сейчас она не может выйти замуж или завести ребёнка, а для предотвращения беременности её заставили поставить внутриматочную спираль.

«Так что по сути это опекунство приносит мне намного больше вреда, чем пользы», — подчеркнула Спирс.

Она напомнила, что ранее, выступая с комментариями на тему своей жизни под опекой, утверждала, что счастлива. В последнем заявлении артистка сказала, что те слова были ложью.

«Я думала, может, если я повторю это достаточное количество раз, то и вправду стану счастливой, ведь я была в отрицании. В шоковом состоянии. Травмирована. А так — делай вид, что всё нормально, в итоге так и будет. Но теперь говорю вам правду, понимаете? Я несчастна. Я не могу спать. Я так злюсь — с ума просто сойти. И я подавлена. Плачу каждый день», — призналась певица. По её словам, ранее она молчала, поскольку боялась, что ей никто не поверит.

Теперь же Спирс намерена добиваться прекращения опекунства и возможности самостоятельно распоряжаться своими деньгами и временем. Она заявила, что хотела бы подать в суд на членов своей семьи и поделиться пережитым с миром.

«Я также хотела бы рассказать миру о своей истории и о том, что они со мной сделали, вместо того чтобы замалчивать это к их общей выгоде. Хочу, чтобы были услышаны мои слова о том, что они со мной сделали, заставляя меня держать это в себе так долго. Это не на пользу моему сердцу. Я так злюсь, я плачу каждый день», — сказала артистка.

Она подчеркнула, что в состоянии работать, самостоятельно себя обеспечивать и платить другим, поэтому в опекунстве не нуждается. В то же время Спирс признаёт, что ей необходима профессиональная помощь. Она обещает продолжать заниматься с терапевтом, однако не так часто, как того от неё требуют опекуны.

«Я заслуживаю жить своей жизнью. Я всю жизнь работала. Я заслуживаю перерыв на два-три года — так, чтобы я просто могла заниматься тем, чем хочу... Я чувствую, что на меня наваливаются толпой, что на меня давят, чувствую, что мной пренебрегают, что я одна. А я устала от чувства одиночества. Я заслуживаю, чтобы у меня были такие же права, как и у любого другого человека, — завести ребёнка, семью, всё это и не только», — подытожила Спирс.

Напомним, Бритни Спирс находится под опекой с 2008 года. Она не может самостоятельно распоряжаться деньгами, управлять автомобилем, обращаться к врачам или выбирать адвоката.

Всё это время певица продолжала заниматься музыкой. Она выпустила несколько альбомов, ездила на гастроли и активно выступала. При этом опекунство постоянно продлевали, что стало предметом частого обсуждения в соцсетях. Поклонники певицы неоднократно требовали освободить её от постоянного контроля.

В 2019 году ведущие подкаста BritGram Тесс Баркер и Барбара Грэй заметили, что Бритни перестала делать публикации в Instagram и появляться в медиапространстве. К ним начали обращаться представители шоу-бизнеса, которые отмечали тревожные перемены в поведении певицы.

Вскоре в соцсетях стал набирать обороты хештег #freeBritney. К движению присоединились многие артисты, в том числе Пэрис Хилтон, Роуз Макгоун и Майли Сайрус. Наряду с другими пользователями они требовали «освобождения» Спирс.

На фоне этих событий появились два документальных фильма о Бритни Спирс. В первом, Framing Britney Spears, представлен хронологический отчёт о жизни певицы. В него вошли архивные интервью, домашние видеозаписи, беседы со знакомыми артистки и прочие материалы. В ленте рассказывается о безжалостном отношении музыкальной индустрии и СМИ к певице. Также авторы фильма затрагивают тему опекунства.

Второй проект, The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship, полностью посвящён вопросу опекунства. В картине рассказывается о жизни Бритни Спирс под контролем родных. В рамках работы над фильмом журналисты побывали в Кентвуде, на родине исполнительницы, чтобы узнать о ранних годах певицы. Авторы ленты пытались выяснить, почему артистка всё ещё находится под опекой.