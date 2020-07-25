FreeBritney: фанаты требуют освободить Бритни Спирс из-под опеки

Фанаты американской певицы Бритни Спирс всё активнее требуют освободить их кумира из-под опеки отца. В сети набирает обороты движение #freebritney, к которому уже подключились ряд знаменитостей. На днях поклонники устроили мирную акцию протеста у суда в Лос-Анджелесе, где должно было состояться слушание по вопросу условий опеки. Впрочем, заседание в дистанционном формате было перенесено из-за технических проблем.

В сети становится всё более активным движение в поддержку певицы Бритни Спирс. Активисты требуют прекратить действие опеки, которая уже более десяти лет ограничивает права знаменитости.

В среду поклонники популярной певицы устроили мирную акцию у здания суда в Лос-Анджелесе, где должны были пройти слушания по вопросу условий опеки над певицей со стороны её отца. Начиная с 2008 года, суд неоднократно продлевает временную опеку.

Фанаты певицы убеждены, что опека над их кумиром неправомерна. Основатель страницы Freebritneyla в Twitter Кевин Ву, который руководил акцией, в беседе с Variety высказал предположение, что этот правовой инструмент используется в отношении Спирс только для того, чтобы получить доступ к её счетам. Ву не исключает, что могут быть и другие причины, однако считает финансовый фактор основным.

Состояние Бритни Спирс оценивается в $59 млн, однако она не может распоряжаться этими деньгами. При этом СМИ сообщают, что около $ 130 тыс. ежегодно выплачиваются Джеймсу Спирсу как опекуну. Также, по некоторым данным, в 2018 году расходы певицы на судебные издержки и опеку составили $1,1 млн — это самая большая статья её расходов.

AFP

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На акции также выступила адвокат Лиза Маккарли. Она подчеркнула, что случай с Бритни Спирс является ярким примером несовершенства системы опеки: «Я выступаю против этого опекунства, потому что оно символизирует то, что на столь многих уровнях представляется неверным в других знакомых мне случаях опекунства», — заявила она.

Между тем заседание суда было сорвано. Оно проходило в дистанционном формате посредством Zoom, и к конференции подключились посторонние. После того, как они проигнорировали указание отключиться, судья принял решение перенести слушания.

Непрекращающаяся опека

Опеку над Бритни Спирс установили в 2008-м. Это решение стало итогом череды событий. В 2007 году певица развелась с Кевином Федерлайном. В феврале того года Спирс, ранее известная скандальным поведением, пришла в парикмахерскую и самостоятельно сбрила волосы. Через несколько дней она набросилась с зонтиком на фотографа.

Спирс прошла курс лечения в психиатрической клинике, однако в дальнейшем неоднократно демонстрировала неадекватное поведение. В январе 2008 года певица заперлась в ванной с младшим сыном, поскольку не хотела отдавать его бывшему мужу, с которым мальчик проживал по решению суда.

После этого её госпитализировали в принудительном порядке. Затем отец Бритни Спирс Джеймс оформил над дочерью временную опеку. Ещё одним опекуном стал адвокат Эндрю Уоллет.

Бритни Спирс серьёзно ограничена в правах. Так, она не может самостоятельно распоряжаться своими финансами, водить автомобиль и другие транспортные средства, обращаться за медицинской помощью и выбирать адвоката.

Уже в 2008 году поклонники певицы сомневались, насколько подобные действия правомерны, и требовали освободить Спирс от опеки. В течение последующих 12 лет артистка активно занималась творчеством и выглядела как человек, способный отвечать за свои действия.

Певица выпустила четыре альбома, давала множество концертов, ездила на гастроли и сыграла небольшие роли в нескольких сериалах. В 2018 году Бритни Спирс вошла в десятку самых высокооплачиваемых певиц по версии Forbes. Тем не менее опеку постоянно продлевали.

В январе 2019 года Бритни Спирс объявила об отмене запланированного шоу Britney: Domination. Она объяснила это решение болезнью отца, который нуждался в уходе. В марте 2019 года издание TMZ со ссылкой на собственный источник сообщило, что певица проходит обследование в психиатрической клинике. В то же время стало известно, что Эндрю Уоллет оставил пост опекуна.

Между тем Тесс Баркер и Барбара Грэй, ведущие подкаста BritGram, где ранее обсуждался Instagram певицы, поделились другой информацией. Поскольку блогеры пристально следили за материалами Спирс, они заметили изменения на странице.

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© @britneyspears

«Мы вели подкаст о её Instagram, и, когда нам стало нечего обсуждать, потому что посты перестали появляться, мы начали копать глубже. Со временем стало ещё страннее от того, что она перестала где-либо появляться, ведь Бритни — одна из тех, кого папарацци очень любят тайком фотографировать», — отметила Баркер.

Ведущие получили голосовое сообщение. Человек, представившийся помощником юриста, рассказал, что Спирс отказалась принимать лекарства. По этой причине отец поместил певицу в психиатрическую клинику.

«После этого с нами связывались многие представители шоу-бизнеса. На нас выходили совершенно разные люди и делились своими наблюдениями изменений её поведения, которые казались им тревожными. Они говорили с нами с опаской, потому что не хотели подвергать риску свою работу», — вспоминает Тесс Баркер в беседе с Rolling Stone.

Тогда же хештег #freeBritney стал вирусным. В мае по итогам нового слушания, где певица присутствовала лично вместе с родителями, Бритни Спирс назначили обследование. Тем не менее ситуация в итоге не изменилась. Из-за проблем со здоровьем в сентябре 2019 года Джеймс Спирс передал опеку над дочерью специалисту Джоди Монтгомери на срок до 31 января 2020 года.

В начале мая 2020 года СМИ сообщили, что опека над Бритни Спирс вновь продлена. Новое слушание было назначено на 22 августа, но затем заседание перенесли на 22 июля.

К движению #FreeBritney ранее присоединились Роуз Макгоун, Пэрис Хилтон, Майли Сайрус и другие известные личности.

Подписчики Спирс просят певицу подать знак, если ей нужна помощь. Так, в одном из комментариев ей предложили надеть жёлтую одежду, когда она будет фотографироваться или снимать ролик для своих соцсетей. После этого Спирс действительно предстала перед зрителями в жёлтом топе, что вызвало у пользователей сети ещё большие подозрения. Однако подтвердить подобные догадки не представляется возможным.

На сайте Белого дома 9 июля 2020 года была размещена петиция о прекращении опеки и возвращении Бритни Спирс прав. Документ подписали 128 тыс. человек.