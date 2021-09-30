«Она хочет, чтобы его в её жизни больше не было»: отца Бритни Спирс отстранили от опекунства

Суд в Лос-Анджелесе постановил отстранить Джеймса Спирса, отца американской певицы Бритни Спирс, от опекунства над дочерью. Впредь он лишён контроля над финансами артистки: средства временно переходят в управление бухгалтера Джона Забела. Джоди Монтгомери, которая отвечает за здоровье Бритни Спирс, пока продолжит выполнять обязанности опекуна. На следующем слушании, запланированном на 12 ноября, будет решаться вопрос о полном прекращении опекунства над певицей.

В среду, 29 сентября, в Лос-Анджелесе прошло очередное заседание по делу об опеке над певицей Бритни Спирс. Судья Бренда Пенни постановила немедленно отстранить отца артистки от обязанностей опекуна и лишить его контроля над финансами дочери.

«Я считаю, что отстранение отвечает лучшим интересам лица, находящегося под опекой. Существующее положение невыносимо», — заявила судья.

Адвокат артистки Мэтью Розенгарт назвал её отца жестоким и токсичным человеком и подчеркнул, что того давно пора лишить полномочий.

«Вопрос в том, чего хочет Бритни. Она хочет, чтобы его в её жизни больше не было. Бритни Спирс заслуживает того, чтобы проснуться завтра без опекунства своего отца», — утверждает Розенгарт.

Как сообщает Variety, следующее слушание назначено на 12 ноября. На нём будет обсуждаться вопрос о полном прекращении опекунства. До этого имуществом Бритни Спирс предстоит управлять бухгалтеру Джону Забелу. Также функции опекуна продолжит выполнять Джоди Монтгомери. Она отвечает за состояние здоровья певицы и принимает решения медицинского характера.

Мэтью Розенгарт отметил, что его клиентку устраивает предложенное судом решение, однако Вивиан Торин, адвокат отца Бритни, Джеймса Спирса, выступила против приостановления его полномочий. Она заявила, что для этого нет ни малейшего основания, поскольку «Джейми Спирс добросовестно и безукоризненно исполнял свои обязанности». Торин предложила не искать ему замену.

«Во временном опекуне нет никакой необходимости, потому что эта позиция не вакантна, — утверждают адвокаты отца певицы. — Джейми Спирс продолжает ответственно исполнять обязанности управляющего имуществом, как и последние 13 лет. Джейми Спирс не должен и не может быть отстранён, особенно учитывая тот факт, что в скором времени опекунство должно быть прекращено».

В ответ на это Мэтью Розенгарт озвучил факты, которые стали известны после недавней премьеры документального фильма Controlling Britney Spears. В ленте рассказывается, что певица постоянно находилась под наблюдением. Розенгарт подчеркнул, что прослушивающие устройства планировали установить даже в спальне его клиентки.

Вивиан Торин оспорила обвинения, заявив, что они бездоказательны. Розенгарт ответил, что есть и другие причины, требующие прекращения полномочий Джеймса Спирса в качестве опекуна своей дочери.

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Джеймс Спирс был назначен опекуном в 2008 году. Незадолго до этого Бритни развелась с бывшим танцором Кевином Федерлайном. Артистка сбрила волосы, напала на фотографа. Некоторое время она лечилась в психиатрической клинике.

Находясь под опекой отца, Бритни Спирс не имела возможности распоряжаться собственными финансами, выбирать адвоката и обращаться за медицинской помощью. Также певице было запрещено управлять транспортными средствами.

Тем не менее она продолжала заниматься творчеством: активно выступала и выпустила несколько музыкальных альбомов. В 2018 году Спирс стала одной из самых высокооплачиваемых певиц по версии Forbes. Поведение артистки не вызывало сомнений в том, что она полностью контролирует свои действия. При этом опекунство постоянно продлевали.

Фанатам Бритни Спирс это показалось странным. Их подозрения усилились в 2019 году, когда ведущие подкаста BritGram Тесс Баркер и Барбара Грэй заметили, что артистка перестала где-либо появляться. Девушки связались с некоторыми представителями шоу-бизнеса. Те сообщили об изменениях в поведении Спирс.

Вскоре начал набирать обороты хештег #freeBritney, распространяемый как поклонниками, так и коллегами певицы. Среди них — Майли Сайрус, Роуз Макгоун, Пэрис Хилтон и другие. Кроме того, на сайте Белого дома появилась петиция о прекращении опеки над Спирс.

В июне 2021 года артистка в ходе выступления в суде Лос-Анджелеса пожаловалась на условия опеки. По словам Бритни Спирс, с молчаливого согласия родных ей давали неподходящие медикаменты и следили за каждым её шагом. Певица отмечала, что не может самостоятельно распоряжаться временем и финансами. Она заявила о намерении добиться прекращения опекунства и подать в суд на членов своей семьи.

Тогда суд отказался освободить Спирс из-под опеки её отца — артистку сочли «неспособной управлять своими финансовыми средствами, сопротивляться обману или ненадлежащему влиянию». Однако ситуация изменилась в середине июля, когда певице разрешили самостоятельно выбрать адвоката.

В августе стало известно, что Джеймс Спирс согласился отказаться от опекунства над дочерью и готов сотрудничать с судом, чтобы передать право контроля над её финансами профессиональному аудитору.