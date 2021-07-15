«Дело пошло, друзья»: Бритни Спирс сменила юриста и поблагодарила фанатов за поддержку

Американская певица Бритни Спирс рассказала о своих успехах в суде и поблагодарила фанатов за поддержку. По данным СМИ, она впервые сопроводила посты в социальных сетях хештегом #FreeBritney. Ранее певице, которая уже 13 лет находится под опекой отца, разрешили самостоятельно выбрать адвоката. Новый защитник намерен в ближайшее время подать заявление на отстранение Джеймса Спирса от его обязанностей.

Американская певица Бритни Спирс, которая судится со своим отцом Джеймсом Спирсом по отмене многолетней опеки, после очередного заседания суда поблагодарила поклонников за поддержку.

Спирс сделала публикации в социальных сетях Twitter и Instagram. «Дело пошло, друзья... дело пошло! Чувствую себя обновлённой — теперь у меня настоящий представитель... Я чувствую благодарность и счастье! Большое спасибо моим поклонникам за поддержку... Вы даже не представляете, что значит для меня поддержка таких потрясающих поклонников! Благослови вас всех бог! Сегодня я праздную, катаясь верхом и делая «колесо», — рассказала артистка. Она также поделилась соответствующим видео.

В обоих случаях Спирс завершила пост хештегом #FreeBritney, который неравнодушные пользователи соцсетей распространяют уже не первый год, чтобы поддержать певицу и рассказать о её сложном положении. По наблюдениям СМИ, сама артистка использовала его впервые.

Эти записи в социальных сетях Спирс разместила после нового заседания Верховного суда Лос-Анджелеса, которое состоялось в среду, 14 июля. Артистки не было в зале, однако она участвовала в слушании по телефону. «Я сегодня здесь, ваша честь, чтобы полностью избавиться от (контроля. — RT) моего отца... и предъявить ему обвинение в злоупотреблении ролью опекуна. Я хочу выдвинуть обвинения в злоупотреблении опекунством прямо сегодня, разом», — приводит её слова Variety.

В ходе заседания судья Бренда Пенни разрешила Бритни Спирс самостоятельно выбрать адвоката. Ранее певица не могла этого сделать, поскольку находится под опекой.

Предыдущий защитник Спирс Сэмюэл Ингэм 6 июля заявил, что более не намерен представлять интересы певицы. Новый адвокат артистки Мэттью Розенгарт ранее работал с такими знаменитостями, как Стивен Спилберг, Шон Пенн и Джулия Луис-Дрейфус.

Розенгарт приступил к исполнению своих обязанностей прямо на заседании. Он призвал отца певицы Джеймса Спирса добровольно сложить с себя полномочия опекуна и подчеркнул, что его мотивы вызывают вопросы.

«Это (опекунство. — RT) не работает. Было утрачено нечто, что должно лежать в его основе. Настоящий вопрос в том, почему господин Спирс добровольно не откажется от своей роли прямо сегодня. Он здесь по финансовым причинам? Кто-нибудь действительно верит, что причастность господина Спирса отвечает интересам его дочери?», — отметил адвокат.

Представитель Джеймса Спирса Вивиан Торин отклонила предложение Розенгарта. Защитник певицы предупредил, что в ближайшие недели подаст документы на прекращение опекунства.

В заседании также приняла участие мать певицы. Её представитель передал, что Линн Спирс поддерживает стремления дочери. При этом Биртни согласна и дальше находиться под опекой своего менеджера Джоди Монтгомери.

Поражение в правах

Певица рассказала, что отец и другие опекуны пытались убедить её в собственной неадекватности. «Их целью было сделать так, чтобы я чувствовала себя сумасшедшей, но я не сумасшедшая», — заявила Спирс.

Во время предыдущего слушания певица утверждала, что ей не до конца разъяснили её права. Теперь она привела примеры несправедливых ограничений, исходивших от Джеймса Спирса. Артистка отметила, что ей не разрешали пить кофе и в целом выбирать, что она хочет есть, а также отобрали витамины для здоровья волос.

Кроме того, Спирс оставляли дома одну, запрещая выходить на улицу — при этом опекуны знали, что сложившаяся ситуация вызывает у неё ощущение дискомфорта.

Подобное отношение артистка назвала жестоким. Она отметила, что боялась своего отца. В конечном итоге певица заявила о злоупотреблениях со стороны Джеймса Спирса.

«Я хочу, чтобы анализу подвергались не мои поведение и дееспособность, а действия моего отца. Это опекунство позволяет ему буквально управлять моей жизнью. Это злоупотребление, и мы все это знаем», — подчеркнула Спирс.

Во время слушаний у здания суда в Лос-Анджелесе собрались около сотни поклонников Бритни Спирс. По сообщениям СМИ, акции в поддержку поп-звезды прошли в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лондоне и других городах.

Акция в поддержку Бритни Спирс в Лос-Анджелесе 14 июля 2021 года

Reuters

© Mario Anzuoni

Бритни Спирс живёт под опекой с 2008 года. Её правовой статус изменился вскоре после развода с Кевином Федерлайном. Спирс не раз вела себя неадекватно и проходила лечение в психиатрической клинике.

После установления опеки Спирс лишилась права самостоятельно водить автомобиль, распоряжаться своим имуществом (которое оценивается в $50 млн), а также обращаться за медицинской или юридической помощью.