«Неспособна сопротивляться обману или ненадлежащему влиянию»: Бритни Спирс отказали в освобождении из-под опеки

Суд Лос-Анджелеса отказался освободить Бритни Спирс из-под опеки её отца. Артистку сочли «неспособной управлять своими финансовыми средствами, сопротивляться обману или ненадлежащему влиянию». Также не было удовлетворено требование сменить постоянного опекуна на Джоди Монтгомери. В защиту Бритни Спирс выступили многие знаменитости — Кристина Агилера, Шер, Мэрайя Кэри и другие. Они призвали вернуть певице право контролировать свою жизнь.

Верховный суд Лос-Анджелеса принял решение не удовлетворять требование о прекращении опекунства Джеймса Спирса над дочерью, певицей Бритни Спирс. Ранее с соответствующим ходатайством в суд обратился адвокат артистки Сэмюэл Ингэм.

«Ходатайство об отстранении Джеймса Спирса от роли опекуна сразу после назначения калифорнийской компании Bessemer Trust единственным распорядителем имущества отклоняется c сохранением за истцами права предъявления иска по тому же основанию», — гласит документ, выпущенный судом в среду.

Ингэм подавал запрос об отстранении Джеймса Спирса от его обязанностей и в ноябре 2020 года, однако безрезультатно. Тогда же был назначен ещё один опекун, финансовая компания Bessemer Trust. Теперь суд подтвердил это решение.

Согласно документам дела, Бритни Спирс признана «в значительной степени неспособной управлять своими финансовыми средствами, сопротивляться обману или ненадлежащему влиянию».

Также Ингэм от имени Бритни Спирс просил назначить постоянным опекуном певицы Джоди Монтгомери. Последняя отвечает за личное благополучие и здоровье артистки с сентября 2019 года — тогда Джеймс Спирс не смог в полной мере выполнять свои обязанности по болезни. С тех пор Монтгомери является временным опекуном Бритни Спирс.

Представители Джеймса Спирса, однако, сомневаются, что данное требование исходит от самой певицы: выступая в суде 23 июня, она заявила, что хочет положить конец опекунству в целом и имеет разногласия с Монтгомери.

Адвокат Монтгомери, в свою очередь, заявил, что его клиентка «неустанно отстаивает интересы Бритни и её благосостояние».

Бритни Спирс и Кристина Агилера на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards

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© Kevin Kane / WireImage

В ходе судебного процесса знаменитости выразили поддержку Бритни Спирс. Коллега певицы по телепроекту «Клуб Микки-Мауса» Кристина Агилера опубликовала серию постов в Twitter. Она отметила, что знакома с ситуацией по информации из медиа.

«Недопустимо, чтобы любой женщине, любому человеку, который хочет сам контролировать свою судьбу, могли не позволить жить в соответствии с собственными желаниями», — начала Агилера. «Когда «близкие» люди заставляют молчать, игнорируют, издеваются или не оказывают тебе поддержку, это самая опустошающая, разрушительная и оскорбительная вещь из всех, что только можно себе представить», — продолжила певица и призвала аудиторию серьёзно отнестись к тому, какое пагубное воздействие подобное положение оказывает на психику человека.

Агилера также подчеркнула, что любая женщина имеет право распоряжаться своим телом, женским здоровьем, частной жизнью и счастьем.

«Упорство и отчаяние, с которыми связана эта мольба о свободе, наводят меня на мысль, что человек, которого я когда-то знала, живёт, не ощущая сострадания и не получая достойного отношения со стороны людей, которые её контролируют», — поделилась опасениями артистка и ещё раз напомнила, что Спирс заслуживает счастья и свободы.

В поддержку певицы на той же платформе выступила Шер. Особенно артистку возмутил тот факт, что Спирс продолжала выступать и вместе с тем якобы не могла отвечать за свои действия.

«У меня вопрос. Я выступала с 19 лет, и те концерты, которые давали я и Бритни, — это чертовски тяжёлая работа! Каким коктейлем из препаратов они её пичкали, чтобы заставлять выступать, но не давать ей жить своей жизнью?! Несколько раз я слышала, что она была похожа на зомби. Её жизнь, наверное, превратилась в сущий ад», — заметила Шер.

Бритни Спирс

Reuters

© Mario Anzuoni

По её мнению, сам термин «опекун» применительно к Джеймсу Спирсу вводит публику в заблуждение, поскольку не отражает суть взаимоотношений певицы с её отцом.

«Я увидела, какую абсолютную власть имеет опекун над человеком, которого он должен защищать. Это был один из самых мучительных и печальных моментов, которые мне довелось пережить. Не дайте себя обмануть словом «опекун»! Обратите внимание на то, какими способами они могут получать деньги. Бритни была узницей, дойной коровой и полностью адекватным человеком», — считает Шер.

В защиту Бритни Спирс высказалась и певица Холзи. «Я от всего сердца надеюсь, что она добьётся освобождения от этой абьюзивной системы. Она заслуживает этого прежде всего. Я восхищаюсь её смелым решением заступиться за себя сегодня», — такой пост она разместила в Twitter.

«Более того, к чёрту всех, кто считает, что у них есть власть как у института или отдельного лица контролировать репродуктивное здоровье личности», — написала Холзи вдогонку.

Кроме того, Спирс поддержали Мэрайя Кэри, Тинаше и другие артисты. По мнению певицы Лиз Фэр, Бритни Спирс стала жертвой многовековой практики, когда женщину объявляют сумасшедшей, чтобы заполучить контроль над её имуществом.

Oldest trick in the playbook of the patriarchy: declare a woman mad and gain control of her assets/property. Been happening for centuries https://t.co/fTAs75UQQ3 — Liz Phair (@PhizLair) June 23, 2021

Также ситуацию прокомментировала Джейми Линн Спирс, сестра певицы. Своими рассуждениями она поделилась в Stories в соцсети Instagram.

По её словам, она гордится тем, что Бритни Спирс выразила свою позицию в суде и запросила назначение другого адвоката, — Джейми Линн Спирс утверждает, что это она в течение нескольких лет советовала сестре сделать такой шаг.

Родственница артистки подчеркнула, что у неё нет каких-либо обязательств перед публикой — в том числе выступать с заявлениями. «Я в своей жизни приняла очень осознанный выбор участвовать в жизни Бритни только лишь в качестве её сестры и тёти её сыновей», — рассказала Джейми Линн Спирс.

Она заверила аудиторию, что не получает никакой выгоды от того, что её сестра находится под опекой, и заметила, что текущая ситуация не влияет на их межличностные отношения.

«Если чтобы быть счастливой, она хочет покончить с опекой и полететь на Марс или что там ещё, я поддержу её целиком и полностью, потому что я поддерживаю свою сестру», — заключила она.

Бритни Спирс находится под опекой с 2008 года. Её фанаты и многие известные личности неоднократно требовали вернуть певице возможность контролировать собственную жизнь. Они распространяют посты в соцсетях с хештегом #freebritney.