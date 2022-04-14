Путин призвал расширять возможности для энергопоставок в Африку, Латинскую Америку и АТР
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«Вместе с нефтегазовыми компаниями составить планы расширения экспортной инфраструктуры в страны Африки, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона», — сказал он.
Глава государства также призвал предусмотреть строительство новых нефтепроводов и газопроводов с месторождений Западной и Восточной Сибири.
«Наращивание мощности по перевалке нефти в арктических и дальневосточных портах — тоже очень важная задача», — напомнил Путин.
Президент призвал не забывать о важности потенциала Северного морского пути.
14 апреля Владимир Путин заявил, что в стране нужно ускорить реализацию инфраструктурных проектов для перенаправления поставок нефти и газа с запада на перспективные рынки — на юг и на восток.
В марте президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что пять стран БРИКС начали строить архитектуру финансового, экономического, коммерческого, политического сотрудничества.
В МИД России также допустили, что страны БРИКС станут основой нового миропорядка.