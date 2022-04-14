Путин призвал расширять возможности для энергопоставок в Африку, Латинскую Америку и АТР

Российским властям и нефтегазовым компаниям нужно работать на перспективу и запланировать расширение экспортной инфраструктуры для поставок нефти и газа в страны Африки, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Вместе с нефтегазовыми компаниями составить планы расширения экспортной инфраструктуры в страны Африки, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона», — сказал он.

Глава государства также призвал предусмотреть строительство новых нефтепроводов и газопроводов с месторождений Западной и Восточной Сибири.

«Наращивание мощности по перевалке нефти в арктических и дальневосточных портах — тоже очень важная задача», — напомнил Путин.

Президент призвал не забывать о важности потенциала Северного морского пути.

14 апреля Владимир Путин заявил, что в стране нужно ускорить реализацию инфраструктурных проектов для перенаправления поставок нефти и газа с запада на перспективные рынки — на юг и на восток.

В марте президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что пять стран БРИКС начали строить архитектуру финансового, экономического, коммерческого, политического сотрудничества.

В МИД России также допустили, что страны БРИКС станут основой нового миропорядка.