Путин призвал ускорить усилия по перенаправлению поставок нефти и газа с запада на новые рынки

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране нужно ускорить реализацию инфраструктурных проектов для перенаправления поставок нефти и газа с запада на перспективные рынки — на юг и на восток.

«Что касается экспорта энергоресурсов: нужно ускорить реализацию инфраструктурных проектов — железнодорожных, трубопроводных, портовых, которые в ближайшие годы позволят перенаправить поставки нефти и газа с запада на перспективные рынки — на юг и на восток», — сказал глава государства по итогам совещания по вопросам нефтегазовой отрасли.

Как ранее сообщил зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев, Россия изучает вопрос диверсификации поставок энергоресурсов.

The Guardian писала, что переориентация российского экспорта нефти, газа и угля Евросоюза на азиатских импортёров станет большим экономическим потрясением.