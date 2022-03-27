The Guardian: смена направления энергопоставок из России приведёт к экономическим шокам

Переориентация российского экспорта энергоресурсов в Азию чревата большими экономическими потрясениями. Об этом пишет The Guardian.

«Значение России для всего мира выходит за рамки её размеров как 11-й по величине экономики в мире. Переориентация российского экспорта нефти, газа и угля с США и Евросоюза на азиатских импортёров станет большим экономическим потрясением», — говорится в материале.

Отмечается, что рост цен на энергоносители остановит переход на чистую энергетику.

Ранее зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости об изучении Россией вопроса диверсификации поставок энергоресурсов.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что страна столкнётся с многочисленными трудностями, и призвал немцев экономить.