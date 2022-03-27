Президент ФРГ заявил, что страну ожидает много трудностей, и призвал немцев экономить

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что страна столкнётся с многочисленными трудностями, и призвал немцев экономить.
Президент ФРГ заявил, что страну ожидает много трудностей, и призвал немцев экономить
  • AP

«Дни, которые изменят мир и изменят нас, возможно, (наступят. — RT) быстрее, чем мы могли себе представить. Простая истина состоит в том, что впереди много трудностей. Несмотря на всё продолжающиеся дипломатические усилия», — приводит его слова РИА Новости.

Штайнмайер посоветовал немцам сохранять стойкость духа и принимать меры жёсткой экономии.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее напомнил об «обратном эффекте» введённых Западом антироссийских санкций.

По мнению директора института Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца, действия Запада, предпринятые для того, чтобы «наказать» Россию, способны спровоцировать глобальный экономический кризис.

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