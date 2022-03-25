Медведев заявил об изучении Россией вопроса диверсификации поставок энергоресурсов

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Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости об изучении Россией вопроса диверсификации поставок энергоресурсов
Медведев заявил об изучении Россией вопроса диверсификации поставок энергоресурсов
  • РИА Новости

«При этом мы, безусловно, в нынешних условиях смотрим на азиатские рынки и думаем о том, как диверсифицировать эти поставки. Если наши европейские друзья будут очень сильно торопиться в смысле отказа от поставок из России, отказа от нашей нефти, газа», — сказал он.

Вместе с этим Медведев отметил, что Европе сложно отказаться от российских энергоресурсов, потому что «40% газа поступает из России, и где-то треть поставок нефти».

23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.

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