Мадуро заявил, что страны БРИКС строят новую финансовую систему

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире государственного телеканала VTV заявил, что страны БРИКС строят новую финансовую систему.

«Пять развивающихся стран, которые начали строить архитектуру финансового, экономического, коммерческого, политического сотрудничества, стремятся стать одним из главных действующих лиц зарождающегося мира... БРИКС — это Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка», — сказал Мадуро.

По его словам, они реализуют важную инициативу по конфигурации новых финансовой и валютной систем.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков допустил, что страны БРИКС станут основой нового миропорядка.

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