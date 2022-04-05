Посол России: венгерская компания MVM обсуждает расчёт за газ в рублях с «Газпромом»

Венгерская энергетическая компания MVM обсуждает с «Газпромом» перевод расчётов за газ в рубли, заявил посол России в Венгрии Евгений Станиславов.

«Между государственной энергетической компанией MVM, которая как раз и заключала... долгосрочный контракт с «Газпром экспортом», эти вопросы обсуждаются», — цитирует РИА Новости Станиславова.

Он отметил, что ему неизвестны официальные комментарии венгерских руководителей на данную тему.

31 марта президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом с недружественными странами.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что власти страны приняли решение перевести в национальную валюту расчёты за газ с недружественными государствами, чтобы обезопасить торговлю.

Как отметил глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик, поставки газа в страну нельзя остановить, поэтому, если Россия ставит условие об оплате в рублях, нужно будет платить в рублях.