Песков объяснил причины принятия решения об оплате газа в рублях

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», что власти страны приняли решение перевести в национальную валюту расчёты за газ с недружественными странами, чтобы обезопасить торговлю.
Песков объяснил причины принятия решения об оплате газа в рублях
  • РИА Новости

«Была выдвинута идея о необходимости, ну, во-первых, хеджирования рисков, чтобы нас опять не пытались ограбить. И как раз внедрение вот такой оплаты в рублях, перехода на оплату по важнейшим товарным позициям. В данном случае речь идёт о трубном газе», — цитирует его РИА Новости.

31 марта президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом с недружественными странами.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» отметил, что европейской стороне предлагают схему оплаты за газ, которая не отличается от той, что есть сейчас.

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