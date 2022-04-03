Глава Минэкономики Словакии Сулик допустил возможность оплаты за российский газ в рублях
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«Поставки газа нельзя остановить. Потому я и говорю, хотя это, возможно, для некоторых слишком прагматичная позиция. Если есть условие платить рублём, то платим рублём», — цитирует РИА Новости Сулика.
По его словам, Словакия закупает в России около 85% необходимого ей газа.
31 марта президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом с недружественными странами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти страны приняли решение перевести в национальную валюту расчёты за газ с недружественными странами, чтобы обезопасить торговлю.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» отметил, что европейской стороне предлагают схему оплаты за газ, которая не отличается от той, что есть сейчас.