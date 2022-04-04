В Латвии рассмотрят возможность оплаты российского газа в рублях
«Процедура расчётов в российских рублях формально не нарушает санкционный режим и возможна», — сказано в заявлении.
В компании рассказали, что в настоящее время анализируют новый способ расчёта с юридической точки зрения.
31 марта президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом с недружественными странами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти страны приняли решение перевести в национальную валюту расчёты за газ с недружественными странами, чтобы обезопасить торговлю.
Как отметил глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик, поставки газа в страну нельзя остановить, поэтому, если Россия ставит условие об оплате в рублях, нужно будет платить в рублях.