В Латвии рассмотрят возможность оплаты российского газа в рублях

Латвийская компания по газоснабжению Latvijas Gāze допускает возможность рассчитываться за российский газ в рублях, сообщает пресс-служба организации.

«Процедура расчётов в российских рублях формально не нарушает санкционный режим и возможна», — сказано в заявлении.

В компании рассказали, что в настоящее время анализируют новый способ расчёта с юридической точки зрения.

31 марта президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом с недружественными странами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти страны приняли решение перевести в национальную валюту расчёты за газ с недружественными странами, чтобы обезопасить торговлю.

Как отметил глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик, поставки газа в страну нельзя остановить, поэтому, если Россия ставит условие об оплате в рублях, нужно будет платить в рублях.