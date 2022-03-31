В Турции заявили о невозможности отказаться от российского газа в сжатые сроки

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью A haber заявил о неспособности государства отказаться от российского газа в краткосрочной перспективе.
В Турции заявили о невозможности отказаться от российского газа в сжатые сроки
  • Gettyimages.ru
  • © Sergey Pakulin

«Нет, в краткосрочной перспективе это невозможно», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта принять меры по изменению валюты платежа по поставкам газа в недружественные страны на рубли.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что компании из ФРГ продолжат оплачивать поставки российского газа в евро.

Тем временем в стране уже запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок российского газа.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов ранее заявил, что отказ Европы от российских энергоносителей станет «в известной степени самоубийственным».

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