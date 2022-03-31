В Турции заявили о невозможности отказаться от российского газа в сжатые сроки
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«Нет, в краткосрочной перспективе это невозможно», — цитирует его ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта принять меры по изменению валюты платежа по поставкам газа в недружественные страны на рубли.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что компании из ФРГ продолжат оплачивать поставки российского газа в евро.
Тем временем в стране уже запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок российского газа.
Постпред России при ЕС Владимир Чижов ранее заявил, что отказ Европы от российских энергоносителей станет «в известной степени самоубийственным».