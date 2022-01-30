В ФРГ ожидают необходимые для продолжения сертификации «Северного потока — 2» документы

Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) ожидает от Nord Stream 2 AG документы, необходимые для продолжения сертификации газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил глава немецкого регулятора Йохен Хоман.

По его словам, необходимая для сертификации газопровода фирма создана и зарегистрирована в реестре.

«Но дальнейшие шаги пока не сделаны. Мы ожидаем, когда Nord Stream 2 подаст все нужные документы. Только когда они все будут у нас, мы можем возобновить сертификацию»», — приводит РИА Новости заявление Хомана в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он добавил, что не ожидает завершения сертификации «Северного потока — 2» в первой половине 2022 года.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о том, что в санкции Евросоюза, которые он готовит в отношении России на случай «агрессии» против Украины, может войти газопровод «Северный поток — 2».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT выразил мнение, что возможные санкции против «Северного потока — 2», о которых рассуждают в МИД Германии, ударят в первую очередь по экономике Европы и самой ФРГ.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают. В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.