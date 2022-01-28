В ЦБ России заявили о рисках для экономики от институционализации майнинга

В пресс-службе Центробанка России заявили о рисках для российской экономики от институционализации майнинга.

«Майнинг напрямую не относится к компетенции Банка России, тем не менее мы видим большие риски от институционализации майнинга, поскольку данная деятельность создает значимые угрозы для экономики страны и граждан», — цитирует заявление регулятора ТАСС.

Ранее российский президент Владимир Путин попросил правительство страны и Центробанк провести дискуссии касательно криптовалюты и сообщить о результатах.

25 января директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков выступил против предложенного Центробанком запрета криптовалют в стране. Он отметил, что считает необходимым ввести регулирование рынка цифровых активов. Росфинмониторинг поддержал позицию Минфина.

21 января Центробанк анонсировал возможные меры по ужесточению регулирования рынка криптовалют в России.