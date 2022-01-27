ЦБ России заявил о наличии замечаний к концепции Минфина по регулированию криптовалют
- Legion-Media
«Мы ознакомились с концепцией Минфина», — приводит ТАСС сообщение.
В Центробанке порекомендовали Министерству финансов обнародовать концепцию для публичного обсуждения в ближайшее время, чтобы участники рынка и граждане смогли полноценно оценить предложения ведомства.
«Мы не согласны с позицией Минфина по ряду пунктов», — резюмириовали в ЦБ.
25 января директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков выступил против предложенного Центробанком запрета криптовалют в стране. Он отметил, что считает необходимым ввести регулирование рынка цифровых активов.
До этого Центробанк анонсировал возможные меры по ужесточению регулирования рынка криптовалют в России.
В свою очередь, Росфинмониторинг поддержал позицию Минфина в отношении криптовалют.
Российский президент Владимир Путин попросил правительство страны и Центробанк провести дискуссии касательно криптовалюты и сообщить о результатах.