ЦБ России заявил о наличии замечаний к концепции Минфина по регулированию криптовалют

Банк России ознакомился с концепцией Минфина по регулированию криптовалют и имеет ряд замечаний. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«Мы ознакомились с концепцией Минфина», — приводит ТАСС сообщение.

В Центробанке порекомендовали Министерству финансов обнародовать концепцию для публичного обсуждения в ближайшее время, чтобы участники рынка и граждане смогли полноценно оценить предложения ведомства.

«Мы не согласны с позицией Минфина по ряду пунктов», — резюмириовали в ЦБ.

25 января директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков выступил против предложенного Центробанком запрета криптовалют в стране. Он отметил, что считает необходимым ввести регулирование рынка цифровых активов.

До этого Центробанк анонсировал возможные меры по ужесточению регулирования рынка криптовалют в России.

В свою очередь, Росфинмониторинг поддержал позицию Минфина в отношении криптовалют.

Российский президент Владимир Путин попросил правительство страны и Центробанк провести дискуссии касательно криптовалюты и сообщить о результатах.