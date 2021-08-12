В ЦБ прокомментировали ситуацию с необеспеченными кредитами в России

Директор департамента финстабильности Центробанка Елизавета Данилова прокомментировала ситуацию с необеспеченными кредитами в России.

«Необеспеченные кредиты традиционно являются интересным продуктом для банков, и сейчас на фоне ускоренного восстановления экономики мы видим быстрое ускорение роста кредитования — выше 2% ежемесячно. Аннуализированный темп прироста в июне составляет уже 22,5%», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, по июлю есть предварительные данные, согласно которым темпы роста, скорее всего, сохраняются на высоком уровне.

Кроме того, Данилова рассказала об увеличении доли кредитов с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН).

«Прежде всего мы смотрим на долю кредитов с высоким ПДН — 80+. К сожалению, она растёт и уже выше, чем до пандемии. Доля новых выдач заёмщикам с ПДН свыше 80% в II квартале составила 30,3%, что на 3,6 п. п. выше, чем в I квартале 2020 года», — сообщила эксперт.

Как добавила Данилова, большую часть прироста обеспечил сегмент с уровнем долговой нагрузки ПДН 100+. В настоящее время он составляет 19%, что на 3,8 п. п. больше, чем до пандемии.

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