«Лента» приобретёт российскую сеть магазинов Billa
«ООО «Лента»... заключило соглашение о приобретении сети супермаркетов Billa Russia GmbH («Билла Россия») за €215 млн денежными средствами», — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что «сделка значительно ускорит экспансию «Ленты» в Москве за счет приобретения зрелых торговых точек, имеющих выгодное расположение и высокую плотность продаж».
Накануне один из крупнейших российских ретейлеров, «Магнит», сообщил, что договорился о покупке розничной сети «Дикси» со стоимостью сделки 92,4 млрд рублей.
Гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг заявил, что компания намерена сохранить бренд «Дикси» после сделки о покупке.
При этом сообщалось, что акции «Магнита» выросли на 4,5% на новостях о покупке.