«Лента» приобретёт российскую сеть магазинов Billa

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Торговая сеть «Лента» приобретёт ретейлера Billa Россия за €215 млн.

«ООО «Лента»... заключило соглашение о приобретении сети супермаркетов Billa Russia GmbH («Билла Россия») за €215 млн денежными средствами», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что «сделка значительно ускорит экспансию «Ленты» в Москве за счет приобретения зрелых торговых точек, имеющих выгодное расположение и высокую плотность продаж».

Накануне один из крупнейших российских ретейлеров, «Магнит», сообщил, что договорился о покупке розничной сети «Дикси» со стоимостью сделки 92,4 млрд рублей.

Гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг заявил, что компания намерена сохранить бренд «Дикси» после сделки о покупке.

При этом сообщалось, что акции «Магнита» выросли на 4,5% на новостях о покупке.

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