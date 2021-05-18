«Магнит» договорился о приобретении сети «Дикси»

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Ретейлер «Магнит» договорился о возможности приобретения розничной сети «Дикси» по стоимости сделки 92,4 млрд рублей до 31 августа с опцией продления данного срока на месяц, говорится в заявлении компании.
«Магнит» договорился о приобретении сети «Дикси»
  • РИА Новости

«Магнит»... объявляет, что компания достигла соглашения, в соответствии с которым она (через свое основное операционное дочернее общество — АО «Тандер») может приобрести розничную сеть «Дикси», под управлением которой в настоящее время находится 2651 магазин в России», — говорится в пресс-релизе.

«Магнит» договорился с Mercury Retail Group Limited о приобретении 100% акций DIXY Holding Limited по текущей стоимости бизнеса в 92,4 млрд рублей с возможностью корректировки в зависимости от изменений чистого долга и чистого оборотного капитала, рассчитанных на дату закрытия сделки.

Данный договор одобрил совет директоров «Магнита», однако закрытие сделки зависит от согласования с Федеральной антимонопольной службой России и выполнения согласованных сторонами условий.

«Планируемой датой закрытия сделки является 31 августа 2021 года, с учётом возможного продления срока до 30 сентября 2021 года при определённых обстоятельствах... сделка будет финансироваться за счёт имеющихся у «Магнита» денежных средств и доступных неиспользованных кредитных линий», — уточнили в компании.

В начале 2019 года сообщалось, что бенефициары группы «Дикси», компании «Альбион-2002» (сеть магазинов «Бристоль») и алкомаркетов «Красное & Белое» договорились об объединении активов в единый розничный бизнес.

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