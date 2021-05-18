Акции «Магнита» выросли на 4,5% на новостях о покупке сети «Дикси»
Акции «Магнита» растут более чем на 4% на новостях о приобретении сети «Дикси». Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
- © РИА Новости / Николай Хижняк
К 12:36 мск акции компании прибавляют 4,57% — до 5385 рублей.
Ранее один из крупнейших российских ретейлеров «Магнит» сообщил, что договорился о возможности покупки розничной сети «Дикси» со стоимостью сделки 92,4 млрд рублей.
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