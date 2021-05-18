Акции «Магнита» выросли на 4,5% на новостях о покупке сети «Дикси»

Акции «Магнита» растут более чем на 4% на новостях о приобретении сети «Дикси». Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

© РИА Новости / Николай Хижняк