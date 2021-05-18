«Магнит» планирует сохранить бренд магазинов «Дикси»

Гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг заявил, что компания намерена сохранить бренд сети розничных магазинов «Дикси» после сделки о покупке.

«Мы планируем, что бизнес «Дикси» продолжит существовать как отдельное юридическое лицо, а магазины — работать под существующим брендом», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что после завершения сделки «Магнит» сможет значительно укрепить позиции на рынке в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее один из крупнейших российских ретейлеров, «Магнит», сообщил, что договорился о возможности покупки розничной сети «Дикси» со стоимостью сделки 92,4 млрд рублей.

Также сообщалось, что акции «Магнита» выросли на 4,5% на новостях о покупке сети «Дикси».