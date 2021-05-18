«Магнит» планирует сохранить бренд магазинов «Дикси»
- РИА Новости
«Мы планируем, что бизнес «Дикси» продолжит существовать как отдельное юридическое лицо, а магазины — работать под существующим брендом», — приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что после завершения сделки «Магнит» сможет значительно укрепить позиции на рынке в Москве и Санкт-Петербурге.
Ранее один из крупнейших российских ретейлеров, «Магнит», сообщил, что договорился о возможности покупки розничной сети «Дикси» со стоимостью сделки 92,4 млрд рублей.
Также сообщалось, что акции «Магнита» выросли на 4,5% на новостях о покупке сети «Дикси».