ЦБ рекомендует реструктурировать кредиты самозанятым из-за коронавируса

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Центробанк России рекомендовал реструктурировать кредиты и займы пострадавшим от коронавируса малым и средним предприятиям (МСП) и самозанятым.
ЦБ рекомендует реструктурировать кредиты самозанятым из-за коронавируса
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Банк России рекомендует кредиторам реструктурировать кредиты и займы, выданные малому и среднему бизнесу, а также самозанятым гражданам, если положение заёмщика ухудшилось в связи с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что рекомендация касается банков, микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов. 

Ранее Банк России рекомендовал кредитным организациям принять ряд профилактических мер для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Среди них — ограничение приёма и выдачи денег из банкоматов замкнутого цикла.

К середине марта в Московской области число самозанятых превысило 79 тысяч. В Москве к концу 2019 года было зарегистрировано 192 тыс. самозанятых горожан.

В середине декабря 2019 года российский президент Владимир Путин подписал закон о включении дополнительно 19 российских регионов в эксперимент по налоговому режиму для самозанятых.

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